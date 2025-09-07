34 отзыва оставили туристы

За свою почти 1000-летнюю историю Нарва, расположенная на границе двух цивилизаций, часто становилась ареной действий крупных событий — каждая война в регионе прошла через город. За него сражался и Иван

Грозный, и Пётр I, пытаясь открыть «окно в Европу» для России. Он служил входом для кораблей викингов, следовавших путём из «варяг в греки», позже здесь обосновались крестоносцы, в эпоху Шведской империи Нарва приобрела особенный стиль «северное барокко». Во время экскурсии я познакомлю вас с главными достопримечательностями, расскажу несколько интересных легенд, а также покажу специально подобранные иллюстративные материалы, которые помогут вам лучше понять город и его жителей.

Описание экскурсии

Взгляд в прошлое Нарвы

Я расскажу вам самое главное об основных исторических периодах Нарвы. Вы узнаете о далеких временах викингов, о том, что происходило в городе, когда он входил в состав Киевской Руси. Поговорим также о крестоносцах и Ливонском ордене, о «золотом шведском времени» и эпохе строительства Нарвы в стиле «северного барокко». Кроме того, вы услышите о завоевании Нарвы Петром I в ходе Северной войны, о жизни города после того, как он стал частью Российской империи, о строительстве важной Кренгольмской мануфактуры и самого района Кренгольм. В результате у вас сложится объемное представление о Нарве и город станет вам гораздо ближе и понятнее.

Историческая реконструкция — открытки, артефакты, монеты

Для того, чтобы история о Нарве не превращалась для вас в сухое повествование, помимо ныне существующих архитектурных объектов, я покажу вам 175 специально отобранных открыток со старинными городскими видами и изображениями прошлых сражений, а также более 70 различных типов монет, которыми здесь расплачивались, около 50 артефактов и археологических находок, сделанных в регионе, многим из которых больше 1000 лет.

Главные объекты Нарвы и старинные легенды о городе

В нашем городе есть множество интересных архитектурных объектов, достойных для посещения. Все они обязательно будут в нашей программе. Вы увидите городскую ратушу 17 века, старинные дома в стиле барокко, шведские бастионы, Нарвский замок, памятник «Шведский лев», район Кренгольм и здания из красного кирпича (19 век), сам комплекс мануфактуры вместе с островом Кренгольм, Воскресенский собор, Александровскую церковь. Обзор этих объектов непременно будет сопровождаться историями, мифами и сказаниями. Вы услышите легенду о княгине Ольге, едва не утонувшей в местной реке; о том, как переодевшийся в юбку Петр Первый выиграл сражение в Северной войне; о пиратском флоте Ивана Грозного, базирующемся в порту в устье Нарвы; о потомке последнего Великого магистра Ливонского Ордена, герцоге курляндском, и многие другие истории, которые помогут вам в нескучном формате представить, чем жила Нарва и ее жители в разные времена.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто хочет получить общее представление о городе, особенно прогулка подойдет семьям с детьми. Я провожу экскурсию в одежде монаха цистерцианского монастыря, построенного в Нарве в 14 веке. Многие легенды обыгрываются. Кроме того, во время экскурсии будут исторические игры с призами.