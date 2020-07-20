34 отзыва оставили туристы

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По легендам Старой Нарвы

Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Aleksandr
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Aleksandr – Гид в Нарве
За свою почти 1000-летнюю историю 📖 Нарва, расположенная на границе двух цивилизаций, часто становилась ареной действий крупных событий — каждая война в регионе прошла через город 🏙️.

За него сражался и Иван Грозный, и Пётр I, пытаясь открыть «окно в Европу» для России.

Он служил входом для кораблей викингов, следовавших путём из «варяг в греки», позже здесь обосновались крестоносцы, в эпоху Шведской империи Нарва приобрела особенный стиль «северное барокко».

Во время экскурсии 🧭 я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, расскажу несколько интересных легенд, а также покажу специально подобранные иллюстративные материалы, которые помогут вам лучше понять город и его жителей.
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы

Что вас ожидает

Взгляд в прошлое Нарвы
Я расскажу вам самое главное об основных исторических периодах Нарвы. Вы узнаете о далеких временах викингов, о том, что происходило в городе, когда он входил в состав Киевской Руси. Поговорим также о крестоносцах и Ливонском ордене, о «золотом шведском времени» и эпохе строительства Нарвы в стиле «северного барокко». Кроме того, вы услышите о завоевании Нарвы Петром I в ходе Северной войны, о жизни города после того, как он стал частью Российской империи, о строительстве важной Кренгольмской мануфактуры и самого района Кренгольм. В результате у вас сложится объемное представление о Нарве и город станет вам гораздо ближе и понятнее.

Историческая реконструкция — открытки, артефакты, монеты
Для того, чтобы история о Нарве не превращалась для вас в сухое повествование, помимо ныне существующих архитектурных объектов, я покажу вам 175 специально отобранных открыток со старинными городскими видами и изображениями прошлых сражений, а также более 70 различных типов монет, которыми здесь расплачивались, около 50 артефактов и археологических находок, сделанных в регионе, многим из которых больше 1000 лет.

Главные объекты Нарвы и старинные легенды о городе
В нашем городе есть множество интересных архитектурных объектов, достойных для посещения. Все они обязательно будут в нашей программе. Вы увидите городскую ратушу 17 века, старинные дома в стиле барокко, шведские бастионы, Нарвский замок, памятник «Шведский лев», район Кренгольм и здания из красного кирпича (19 век), сам комплекс мануфактуры вместе с островом Кренгольм, Воскресенский собор, Александровскую церковь. Обзор этих объектов непременно будет сопровождаться историями, мифами и сказаниями. Вы услышите легенду о княгине Ольге, едва не утонувшей в местной реке; о том, как переодевшийся в юбку Петр Первый выиграл сражение в Северной войне; о пиратском флоте Ивана Грозного, базирующемся в порту в устье Нарвы; о потомке последнего Великого магистра Ливонского Ордена, герцоге курляндском, и многие другие истории, которые помогут вам в нескучном формате представить, чем жила Нарва и ее жители в разные времена.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто хочет получить общее представление о городе, особенно прогулка подойдет семьям с детьми. Я провожу экскурсию в одежде монаха цистерцианского монастыря, построенного в Нарве в 14 веке. Многие легенды обыгрываются. Кроме того, во время экскурсии будут исторические игры с призами.

По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aleksandr
Aleksandr
Я являюсь магистром исторических наук и сертифицированным гидом по городу Нарва и всему региону Ида-Вирумаа. Бесконечно люблю свой город и каждый раз открываю этот древний, средневековый и таинственный город вместе со своими гостями!
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34 отзыва оставили туристы

20 июля 2020
Получили огромное удовольствие от экскурсии! СПАСИБО!!!
3 марта 2020
Александр прекрасный гид, 2 часа пролетели не заметно. Очень интересный рассказ о Нарве и ее жителях. Всем рекомендую, а Александру огромное спасибо.
24 февраля 2020
Благодарим Александра за экскурсию. Напрасно мои дети опасались, что скучным монотонным голосом им будут перечислять фамилии и даты. Живой, увлекательный рассказ, множество артефактов, небольшие призы за правильные ответы. Даже плохая погода не испортила впечатление, было интересно и мне, и детям.
12 февраля 2020
7 февраля были с семьей в Нарве, Эффектное появление гида на ратушной площади нас порадовало. Александр просто великолепен!!! Так еще экскурсии нам никто не проводил. Интересно, содержательно, с чувством юмора, с вопросами на засыпку ))) и конечно с приятными подарочками за правильные ответы. Муж радовался как ребенок. Три часа пролетели, даже холод вечерней Нарвы не сломил наш дух. Огромное спасибо Александру, за интересный рассказ, за творческий подход, да просто за любовь к своему городу. Надеюсь что и вторую экскурсию, которую Александр проводит, мы обязательно посетим, ЛЕТОМ.
21 ноября 2019
Экскурсия просто замечательная! Оценили и взрослые, и ребёнок 12 лет. Исторические факты преподнесены доступно, интересно. Как бонус, за правильный ответ Александр давал магнитики с видами Нарвы. В экскурсии была совмещена пешеходная прогулка и перемещение на машине. Для наглядности Александр давал нам посмотреть исторические артифакты. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем друзьям и знакомым.
5 ноября 2019
Эта была одна из самых запоминающихся экскурсий за последнее время. Александр не просто экскурсовод, любящий свой город, не просто историк, умеющий рассказывать и иллюстрировать свои рассказы старыми фотографиями и артефактами, Александр - это человек-оркестр, артист, фейерверк! Взрослые и трое мальчишек 10 лет под проливным дождем слушали Александра раскрыв рот, а по окончании экскурсии еще долго ее обсуждали. Спасибо большое!
29 октября 2019
Я, муж и двое детей подростков под руководством Александра совершили увлекательное путешествие по Нарве. Узнали много интересного, благодаря старым фото, открыткам и артефактам смогли увидеть, представить какой Нарва была на протяжении своей долгой истории. Отвечая на вопросы, к большой радости детей, получили в подарок магнитики. Спасибо.
28 октября 2019
Не люблю писать отзывы по гидам ибо все субъективно... Но в данном случае не могу не написать ! Александр- гид по призванию ! Поразительно владеет предметом, отлично знает историю, свой город ! Экскурсия была наиинтереснейшей ! Он выложился максимально ! Интересные рассказы сменялись показами старых фотографий для сравнения как было и как сейчас, показом тематических артефактов ! Экскурсия продлилась больше положенного на час ! Рекомендую всем гостям Нарвы именно этого гида !
25 сентября 2019
Александр провел удивительную познавательную и интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Интересна подача материала и то, что Александр показывал и рассказывал об археологических находках. Мы даже получили призы -магнитики с фотографиями Нарвы разных периодов ее исторического развития. Рекомендую всем людям, посещающим Нарву обязательно послушать Александра. Спасибо большое.
Светлана
11 сентября 2019
Как всегда в своих путешествиях для разнообразия и познания истории семьёй из трех человек взяли экскурсию -"по легендам Старой Нарвы" и не пожалели так как узнали и увидели много интересного для себя. У нашего гида Александра был удивительно обширная коллекция старинных вещей, которые с удовольствием мы рассмотрели и некоторые покрутили в руках,. много фото, а также получили магнитики за знания в некоторых вопросах (мелочь, а приятно)
Ещё 24 отзыва

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65 за экскурсию
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5 отзывов
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
На экскурсии по старинному и богатому Гунгербургу, известному в царские времена курорту, вы погрузитесь в эпоху блистательного 19 века. Здесь любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. Вы познакомитесь с историей Нарва-Йыэсуу, прогуляетесь по территории комплекса, увидите старинные артефакты и рассмотрите иллюстративные материалы, которые вам помогут лучше представить атмосферу курортной аристократической идиллии.

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