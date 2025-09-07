34 отзыва оставили туристы

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По легендам Старой Нарвы

Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
За свою почти 1000-летнюю историю Нарва, расположенная на границе двух цивилизаций, часто становилась ареной действий крупных событий — каждая война в регионе прошла через город. За него сражался и Иван
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Грозный, и Пётр I, пытаясь открыть «окно в Европу» для России.

Он служил входом для кораблей викингов, следовавших путём из «варяг в греки», позже здесь обосновались крестоносцы, в эпоху Шведской империи Нарва приобрела особенный стиль «северное барокко».

Во время экскурсии я познакомлю вас с главными достопримечательностями, расскажу несколько интересных легенд, а также покажу специально подобранные иллюстративные материалы, которые помогут вам лучше понять город и его жителей.

5
37 отзывов
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы
По легендам Старой Нарвы

Описание экскурсии

Взгляд в прошлое Нарвы
Я расскажу вам самое главное об основных исторических периодах Нарвы. Вы узнаете о далеких временах викингов, о том, что происходило в городе, когда он входил в состав Киевской Руси. Поговорим также о крестоносцах и Ливонском ордене, о «золотом шведском времени» и эпохе строительства Нарвы в стиле «северного барокко». Кроме того, вы услышите о завоевании Нарвы Петром I в ходе Северной войны, о жизни города после того, как он стал частью Российской империи, о строительстве важной Кренгольмской мануфактуры и самого района Кренгольм. В результате у вас сложится объемное представление о Нарве и город станет вам гораздо ближе и понятнее.

Историческая реконструкция — открытки, артефакты, монеты
Для того, чтобы история о Нарве не превращалась для вас в сухое повествование, помимо ныне существующих архитектурных объектов, я покажу вам 175 специально отобранных открыток со старинными городскими видами и изображениями прошлых сражений, а также более 70 различных типов монет, которыми здесь расплачивались, около 50 артефактов и археологических находок, сделанных в регионе, многим из которых больше 1000 лет.

Главные объекты Нарвы и старинные легенды о городе
В нашем городе есть множество интересных архитектурных объектов, достойных для посещения. Все они обязательно будут в нашей программе. Вы увидите городскую ратушу 17 века, старинные дома в стиле барокко, шведские бастионы, Нарвский замок, памятник «Шведский лев», район Кренгольм и здания из красного кирпича (19 век), сам комплекс мануфактуры вместе с островом Кренгольм, Воскресенский собор, Александровскую церковь. Обзор этих объектов непременно будет сопровождаться историями, мифами и сказаниями. Вы услышите легенду о княгине Ольге, едва не утонувшей в местной реке; о том, как переодевшийся в юбку Петр Первый выиграл сражение в Северной войне; о пиратском флоте Ивана Грозного, базирующемся в порту в устье Нарвы; о потомке последнего Великого магистра Ливонского Ордена, герцоге курляндском, и многие другие истории, которые помогут вам в нескучном формате представить, чем жила Нарва и ее жители в разные времена.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто хочет получить общее представление о городе, особенно прогулка подойдет семьям с детьми. Я провожу экскурсию в одежде монаха цистерцианского монастыря, построенного в Нарве в 14 веке. Многие легенды обыгрываются. Кроме того, во время экскурсии будут исторические игры с призами.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Нарве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я являюсь магистром исторических наук и сертифицированным гидом по городу Нарва и всему региону Ида-Вирумаа. Бесконечно люблю свой город и каждый раз открываю этот древний, средневековый и таинственный город вместе со своими гостями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Инна
Мы провели замечательный день в сопровождение Александра, начиная с эффектного появление на площади Ратуши в облачение монаха и на протяжении более двух часов он украл нас в свои чары. Мы в восторге от экскурсии! Рекомендую всем
Мы провели замечательный день в сопровождение Александра, начиная с эффектного появление на площади Ратуши в облачение
Мы провели замечательный день в сопровождение Александра, начиная с эффектного появление на площади Ратуши в облачение
Мы провели замечательный день в сопровождение Александра, начиная с эффектного появление на площади Ратуши в облачение
Мы провели замечательный день в сопровождение Александра, начиная с эффектного появление на площади Ратуши в облачение
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Aleksandr
Экскурсия по Нарве длилась чуть более двух часов и оставила очень приятное впечатление. Нас было всего двое, и гид Александр провёл для нас действительно персональную, продуманную прогулку по городу.
Александр —
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настоящий профессионал: прекрасно знает историю Нарвы и края, говорит чётко, увлекательно и без лишних украшений. Было видно, что он глубоко погружён в тему и получает удовольствие от того, что делится знаниями.
С собой у него было много интересных материалов, которые помогли лучше представить исторические события и детали. Время пролетело незаметно. Полностью рекомендую!

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Г
Мы довольно много путешествуем по России и за рубежом - и, объективно, это была одна из лучших экскурсий!
На первый поверхностный взгляд Нарва не может чем-либо удивить искушённого туриста: достопримечательностей не
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много, может показаться, что кроме 2 крепостей ничего нет, да и город небольшой…

Однако, Нарва таит в себе множество секретов, тайн и сюрпризов, которые открываются перед вами один за другим по мере рассказа Александра.
Винтажные открытки и старинные украшения, элементы одежды, монеты, оружие и многое другое позволяют почувствовать атмосферу того или иного времени, прикоснуться к истории и окунуться в те события, которые здесь происходили. Все артефакты подлинные, ведь Александр профессионально занимается историей и археологией местного края.
Если вы едете мимо, не пожалейте несколько часов на посещение. Возможно, Нарва откроется для вас в новом свете, как она была открыта для нас!
P.S. До отдаленных достопримечательностей вы доберётесь с Александром на его машине, так что не бойтесь больших расстояний.
Экскурсия превзошла все ожидания!
Александр, огромное Вам СПАСИБО!!!!!

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Ольга
Хочется выразить огромную благодарность Александру за проведение экскурсии по городу Нарва. Таких замечательных экскурсий и экскурсоводов я ещё нигде не встречала. Александр не только показал нам Нарву, но и оделся
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в костюм древних жителей города, принёс много фотографий, открыток, бесценных исторических вещей и артефактов, что позволило нам погрузиться полностью во всю атмосферу древних веков великого города. Мы узнали очень много исторических фактов и в полной мере расшири наш кругозор в знании истории не только Нарвы, но и существовавших в разные времена орденов, княжеств, империй, государств, их великих царей и полководцев, а также многочисленных легенд и сказаний. Спасибо огромное Александру, он лучший экскурсовод!!!

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М
Я и мои подруги много путешествуем по всему миру. Много стран, много гидов, но не так часто удается встретить такого человека, который обладает такими энциклопедическими знаниями, артистическими способностями, тонким чувством
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собственного достоинства и проявлением необыкновенной эмпатии к своим собеседникам. Александр увлекает своим рассказом, делает тебя участником событий, задает вопросы и вручает призы! Огромный архив старинных фотографий, открыток, монет и прочих артефактов погружает в эпоху. Александр заражает собеседников своей любовью к своему городу, к истории своей страны. Очень ценно, что гид никуда не торопится, он проживает с вами каждую минуту вашей экскурсии! И, браво, Александр! Вы - лучший! Еще раз, СПАСИБО!

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Л
Александр, блестящий рассказчик, невероятно эрудированный человек, провёл наинтереснейшую экскурсию для нас и наших детей (9 и 12 лет). Его громогласную и увлечённую речь останавливались послушать все, кого мы встречали в
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пути. Благодаря рассказу и самой его личности нашего гида мы смогли прочувствовать историю Нарвы, которая до встречи с Александром производила на нас довольно унылое впечатление. Люди, дома, церкви, которых в нынешней Нарве давно уже не существует, в рассказе Александра воочию представали перед нами. Александр сопровождал свой рассказ демонстрацией множества артефактов, открыток, монет, и о каждом таком предмете он с легкостью может говорить интересно и бесконечно. Александра никогда не надоест слушать, восхищаясь и завидуя его воистину безграничной эрудиции и таланту рассказчика Огромное спасибо!

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