Полезная информация о Пярну
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Местное время в Пярну
20:4503
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇪 Эстония
|Название города
|Пярну
|По-английски
|Paernu
|Столица региона
|Пярну является столицей региона
|Население города
|44 192 чел.
|Аэропорт
|Parnu EPU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Tallinn
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря