Полезная информация о Пярну

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Местное время в Пярну
20:4503
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇪 Эстония
Название городаПярну
По-английскиPaernu
Столица регионаПярну является столицей региона
Население города44 192 чел.
АэропортParnu EPU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Tallinn
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Пярну на карте

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