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Полезная информация об Эстонии

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Флаг Эстонии
Флаг Эстонии
НазваниеЭстония
Эмодзи флаг🇪🇪
Полное названиеЭстонская Республика
По-английскиEstonia
СтолицаТаллин
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь45 226 км²
Население1 315 944 чел.
Телефонный код+372
Код ISOEE
Основной домен.EE
Соседние страны🇱🇻 Латвия🇷🇺 Россия

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Эстония

Популярные экскурсии в Эстонии

Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
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Таллин
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу
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14 отзывов
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Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями старейшего района эстонской столицы. Услышите истории о жителях Таллина в разные века, у...
Таллин
Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину
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37 отзывов
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за чел.
Таллин
Легенды Старого Таллина
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7 отзывов
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Старый Таллин – историческое «сердце» эстонской столицы. Город разрастался на протяжении почти тысячи лет вокруг этого микрорайона. Я проведу вас по с...
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По легендам Старой Нарвы
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за чел.
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
Нарва
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