Полезная информация об Эстонии
Что нужно знать об Эстонии: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 97 экскурсий
Флаг Эстонии
|Название
|Эстония
|Эмодзи флаг
|🇪🇪
|Полное название
|Эстонская Республика
|По-английски
|Estonia
|Столица
|Таллин
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|45 226 км²
|Население
|1 315 944 чел.
|Телефонный код
|+372
|Код ISO
|EE
|Основной домен
|.EE
|Соседние страны
|🇱🇻 Латвия🇷🇺 Россия
Где находится Эстония на карте
Эстония
Популярные экскурсии в Эстонии
€
20
за чел.
Поднимитесь на самое высокое здание в Эстонии и во всей Северной Европе – на Таллинскую телебашню высотой 314 метров. Ваше посещение башни начнется с ...
4.9
14 отзывов
€
15
за чел.
Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями старейшего района эстонской столицы. Услышите истории о жителях Таллина в разные века, у...
4.9
37 отзывов
€
53
за чел.
4.1
7 отзывов
€
48
за чел.
Старый Таллин – историческое «сердце» эстонской столицы. Город разрастался на протяжении почти тысячи лет вокруг этого микрорайона. Я проведу вас по с...
5
34 отзыва
€
65
за чел.
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком