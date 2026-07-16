Предлагаем вам прикоснуться к настоящей жизни Филиппин.
Не той, что показывают в туристических буклетах, а той, которая веками сохранялась в деревнях на острове Панай — среди рисовых полей, глубоких традиций и искренних улыбок местных жителей.
Вы поедете в деревню Мотаг, где увидите традиционный быт филиппинцев, послушаете национальные песни и прокатитесь на водяном буйволе карабао.
Не той, что показывают в туристических буклетах, а той, которая веками сохранялась в деревнях на острове Панай — среди рисовых полей, глубоких традиций и искренних улыбок местных жителей.
Вы поедете в деревню Мотаг, где увидите традиционный быт филиппинцев, послушаете национальные песни и прокатитесь на водяном буйволе карабао.
Описание экскурсии
8:30 — встреча в вашем отеле на Боракае
На мультикабе вы отправитесь к порту, откуда всего за несколько минут на пассажирском пароме переправитесь на соседний остров Панай. Далее вас ждёт живописная дорога через рисовые поля, небольшие деревни и сельские пейзажи.
9:30–10:00 — дорога в деревню Мотаг
По пути мы познакомим вас с историей островов Панай и Боракай, расскажем о жизни местных, особенностях филиппинской культуры и сельского быта. Вы узнаете:
- почему многие филиппинские семьи поколениями живут под одной крышей
- как местные жители относятся к деньгам, работе, семье и счастью
- как устроено образование, медицина и повседневная жизнь обычного филиппинца
- какие традиции и обычаи сохранились до наших дней практически без изменений
- как филиппинцы воспитывают детей, проводят праздники и помогают друг другу внутри общины
10:00–12:30 — деревня Мотаг
Здесь вы не просто понаблюдаете, а станете участником сельской жизни:
- узнаете, как выращивают рис — основу филиппинской культуры и кухни
- понаблюдаете за процессом — от посадки до ручной обработки урожая традиционными методами
- увидите, как устроены дома и повседневный быт людей, которые живут в гармонии с природой
- прокатитесь на карабао — филиппинском водяном буйволе, который до сих пор остаётся незаменимым помощником в сельском хозяйстве
- попробуете домашние десерты, приготовленные по местным рецептам
- послушаете национальные песни и почувствуете атмосферу филиппинской культуры через музыку, которая передаёт истории, радость и дух этого народа
13:00–14:00 — обед (по желанию)
Заглянем в один из уютных ресторанов региональной кухни по дороге обратно.
14:00–15:00 — возвращение на Боракай
Обратная дорога проходит тем же маршрутом: автомобиль до порта, короткая переправа на пароме и трансфер в ваш отель.
Организационные детали
- Стоимость включает: трансфер на Toyota Vios и пароме, все входные билеты, традиционные домашние десерты в деревне
- Дополнительно оплачивается обед в местном кафе, средний чек — 600 песо ($10) за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Боракае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Дмитрий — организатор экскурсий и туров по всем направлениям на Филиппинах, тщательно исследовал все туристические острова. Отобрал лучшие места и сопровождающих. Дарья — гид на острове Бохол. С огромным удовольствием знакомит
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