Предлагаем вам прикоснуться к настоящей жизни Филиппин. Не той, что показывают в туристических буклетах, а той, которая веками сохранялась в деревнях на острове Панай — среди рисовых полей, глубоких традиций и искренних улыбок местных жителей. Вы поедете в деревню Мотаг, где увидите традиционный быт филиппинцев, послушаете национальные песни и прокатитесь на водяном буйволе карабао.

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Описание экскурсии

8:30 — встреча в вашем отеле на Боракае

На мультикабе вы отправитесь к порту, откуда всего за несколько минут на пассажирском пароме переправитесь на соседний остров Панай. Далее вас ждёт живописная дорога через рисовые поля, небольшие деревни и сельские пейзажи.

9:30–10:00 — дорога в деревню Мотаг

По пути мы познакомим вас с историей островов Панай и Боракай, расскажем о жизни местных, особенностях филиппинской культуры и сельского быта. Вы узнаете:

почему многие филиппинские семьи поколениями живут под одной крышей

как местные жители относятся к деньгам, работе, семье и счастью

как устроено образование, медицина и повседневная жизнь обычного филиппинца

какие традиции и обычаи сохранились до наших дней практически без изменений

как филиппинцы воспитывают детей, проводят праздники и помогают друг другу внутри общины

10:00–12:30 — деревня Мотаг

Здесь вы не просто понаблюдаете, а станете участником сельской жизни:

узнаете, как выращивают рис — основу филиппинской культуры и кухни

понаблюдаете за процессом — от посадки до ручной обработки урожая традиционными методами

увидите, как устроены дома и повседневный быт людей, которые живут в гармонии с природой

прокатитесь на карабао — филиппинском водяном буйволе, который до сих пор остаётся незаменимым помощником в сельском хозяйстве

попробуете домашние десерты, приготовленные по местным рецептам

послушаете национальные песни и почувствуете атмосферу филиппинской культуры через музыку, которая передаёт истории, радость и дух этого народа

13:00–14:00 — обед (по желанию)

Заглянем в один из уютных ресторанов региональной кухни по дороге обратно.

14:00–15:00 — возвращение на Боракай

Обратная дорога проходит тем же маршрутом: автомобиль до порта, короткая переправа на пароме и трансфер в ваш отель.

Организационные детали