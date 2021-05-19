Полезная информация о Давао

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Местное время в Давао
04:2625
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаДавао
По-английскиDavao
Столица регионаДавао является столицей региона
Население города1 212 504 чел.
АэропортДавао DVO
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота13 м. от уровня моря

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Давао

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