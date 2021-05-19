Полезная информация о Давао
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Местное время в Давао
04:2625
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Давао
|По-английски
|Davao
|Столица региона
|Давао является столицей региона
|Население города
|1 212 504 чел.
|Аэропорт
|Давао DVO
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Давао на карте
Давао