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Что нужно знать о Филиппинах: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 18 экскурсий
Флаг Филиппин
Флаг Филиппин
НазваниеФилиппины
Эмодзи флаг🇵🇭
Полное названиеРеспублика Филиппины
По-английскиPhilippines
СтолицаМанила
ГородаСписок городов
ВалютаФилиппинский песо
Площадь300 000 км²
Население102 980 480 чел.
Телефонный код+63
Код ISOPH
Основной домен.PH

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Популярные экскурсии на Филиппинах

Поездка на остров Таблас
Поездка на остров Таблас
$
90
за чел.
Боракай
Романтический тур (SPA и другое)
Романтический тур (SPA и другое)
$
169
за чел.
Боракай
Дайвинг на Боракае
Дайвинг на Боракае
$
85
за чел.
Боракай
Гольф на Боракае
Гольф на Боракае
$
122
за чел.
Боракай
Наедине с природой острова Бохол
Наедине с природой острова Бохол
$
70
за чел.
Открыть труднодоступные места острова — от водопадов до карстовых пещер
Бохол
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