Полезная информация о Филиппинах
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Флаг Филиппин
|Название
|Филиппины
|Эмодзи флаг
|🇵🇭
|Полное название
|Республика Филиппины
|По-английски
|Philippines
|Столица
|Манила
|Города
|Список городов
|Валюта
|Филиппинский песо
|Площадь
|300 000 км²
|Население
|102 980 480 чел.
|Телефонный код
|+63
|Код ISO
|PH
|Основной домен
|.PH
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Филиппины
Популярные экскурсии на Филиппинах
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