Полезная информация о Дипологе
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Местное время в Дипологе
03:2636
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Диполог
|По-английски
|Dipolog
|Население города
|93 549 чел.
|Аэропорт
|Диполог DPL
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Диполог на карте
Диполог