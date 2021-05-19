Полезная информация о Калбейоге Сити
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Местное время в Калбейоге Сити
03:2648
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Калбейог Сити
|По-английски
|Calbayog City
|Население города
|67 921 чел.
|Аэропорт
|Кальбайог CYP
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Калбейог Сити на карте
Калбейог Сити