Всё о Калбейоге Сити

Полезная информация о Калбейоге Сити

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Местное время в Калбейоге Сити
03:2648
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаКалбейог Сити
По-английскиCalbayog City
Население города67 921 чел.
АэропортКальбайог CYP
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Калбейог Сити на карте

Калбейог Сити фото города
Калбейог Сити

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