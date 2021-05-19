Всё о Котабато

Полезная информация о Котабато

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Местное время в Котабато
01:4520
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаКотабато
По-английскиCotabato
Столица регионаКотабато является столицей региона
Население города179 433 чел.
АэропортАванг CBO
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Котабато на карте

Котабато фото города
Котабато

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