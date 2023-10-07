Филиппины - магия семи тысяч островов
Мы предлагаем увидеть настоящие Филиппины своими глазами, погрузиться в местные традиции и колорит.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители — все это о Филиппинах.
Это в своём роде уникальная по своей культуре и красоте страна, которая давно считается раем для путешественников. Это место невозможно узнать и понять с первого раза, но возможно влюбиться с первого посещения.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители — все это о Филиппинах.
Это в своём роде уникальная по своей культуре и красоте страна, которая давно считается раем для путешественников. Это место невозможно узнать и понять с первого раза, но возможно влюбиться с первого посещения.
Ближайшие даты:
16
мар
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пещера Угон Рок (Ugong Rock)
- Подземная река El Nido
- Острова и бухты Эль-Нидо
- Водопад Кавасан
- Локация с тропическими бабочками и белым удавом
- Рукотворный лес Mahagany Forest
- Парк с торсиерами
- Шоколадные холмы
- Пещера Хинагданан
- Река Лобок
- Ферма Bohol Bee Farm
- Снорклинг с китовыми акулами
- Остров черепах Баликасаг
- Остров Верджин
- Водопад Канумантад
- Остров Кристал Коув
Описание
15 дней в тропическом раю Вас ждет уникальное 15-ти дневное путешествие, в котором каждый день приносит новые эмоции и впечатления. Маршрут нашего тура составлен с учётом опыта и пожеланий путешественников. Мы будем совершать активные путешествия по островам с остановками на 2-4 дня на каждом острове с посещением уникальных природных объектов, пляжей, парков, достопримечательностей. И в тоже время у вас будет оставаться достаточно свободного времени для посещения белоснежных пляжей или занятия активными видами отдыха. Обратите внимание:
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
В случае, если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа более 7 человек, мы можем подобрать для вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат).
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.
- Такие же условия действуют для корпоративных и частных клиентов — возможна корректировка программы и количества дней. В данном случае стоимость тура обсуждается индивидуально. Оплата: Через данный сайт вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо). Остальные денежные средства в размере 50 % от оставшейся стоимости тура вам необходимо будет оплатить по реквизитам, которые я вам представлю. Данные сложности возникают из-за того, что карты Российских банков за границей сейчас не обслуживаются, поэтому приходится использовать альтернативные методы перечисления денежных средств (они безопасны для вас и неоднократно уже использовались). Все данные, в том числе мой номер телефона Воцап, я смогу вам предоставить после бронирования вами тура через данный сервис и внесения предоплаты. Условия отмены:.
- штраф 15% - при отмене за 31 день до начала тура и более.
- штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене менее, чем за 30 дней до начала тура.
- нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
•нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
Каждую неделю. По субботам. Отправление из аэропорта Манилы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отелях 2-3 * по всему маршруту
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Багаж из расчета 7 кг. ручная кладь. Багаж выше 7 кг. оплачивается туристом дополнительно
- Обед «Шведский стол» (три раза) во время экскурсий
- Групповой или индивидуальный трансфер на всем протяжение маршрута
- Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
- Входные билеты на паром между островами (4 переезда)
- Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
- Прочее услуги
- Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
- Что не входит
- Авиаперелет до г. Манила (Филиппины)
- Авиаперелет до вашего города из аэропорта г. Катиклан (Филиппины)
- Багаж выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка
- Питание
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)Завершение: Аэропорт г. Катиклан (о. Боракай)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую неделю. По субботам. Отправление из аэропорта Манилы.Экскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 1080 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Оплата:
- Через данный сайт вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо). Остальные денежные средства в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США в размере 50 % от стоимости тура вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия).
- Условия отмены:
- Штраф 15% - при отмене за 31 день до начала тура и более.
- Штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене менее, чем за 30 дней до начала тура.
- Нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
- Обратите внимание:
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек).
- Организационные детали:
- В случае, если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа более 7 человек, мы можем подобрать для вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат).
- Такие же условия действуют для корпоративных и частных клиентов — возможна корректировка программы и количества дней. В данном случае стоимость тура обсуждается индивидуально
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 окт 2023
Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!
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