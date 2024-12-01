Походный рюкзак (50-80 литров)

Спальный мешок

Пенополиуретановый коврик

Непромокаемая куртка или дождевик

Флисовая кофта или свитер

Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег

Удобная обувь для походов

Легкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА

Футболки и водолазки

Шорты

Плавки/купальник

Cпортивные носки (3 пары)

Головной убор (шапка, панама или бафф)

Термобельё и теплые носки для сна

Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)

Налобный фонарик

Предметы личной гигиены

Личная аптечка

Спички, свисток, блокнот, карандаш

Тонкое быстросохнущее полотенце

Маска, трубка, ласты (для снорклинга, при наличии)

Проживание. 10 дней будем жить в отелях (2-местное размещение), 3 дня — в палаточном лагере.

Питание. В стоимость включено только питание во время похода. Остальное питание — в кафе и ресторанах — оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает поход на гору Талинис (высотой около 2000 метров). До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте: самолёте, пароме, автобусе и такси.

Дети. Возможно участие с детьми от 15 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. Отсутствие связи во время похода.