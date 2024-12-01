Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
За время путешествия мы успеем посетить 3 острова, совершить трёхдневный поход на вулкан, изучить подводный мир острова Пескадор и, конечно, раствориться в объятиях пляжей Филиппин.
Вас ждут «город добрых людей» Думагете, колониальная архитектура острова Себу и невероятная достопримечательность — Шоколадные холмы провинции Бохоль. Не забудем попробовать и местную кухню.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|155 000 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Походный рюкзак (50-80 литров)
Спальный мешок
Пенополиуретановый коврик
Непромокаемая куртка или дождевик
Флисовая кофта или свитер
Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег
Удобная обувь для походов
Легкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА
Футболки и водолазки
Шорты
Плавки/купальник
Cпортивные носки (3 пары)
Головной убор (шапка, панама или бафф)
Термобельё и теплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Налобный фонарик
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
Тонкое быстросохнущее полотенце
Маска, трубка, ласты (для снорклинга, при наличии)
Проживание. 10 дней будем жить в отелях (2-местное размещение), 3 дня — в палаточном лагере.
Питание. В стоимость включено только питание во время похода. Остальное питание — в кафе и ресторанах — оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает поход на гору Талинис (высотой около 2000 метров). До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте: самолёте, пароме, автобусе и такси.
Дети. Возможно участие с детьми от 15 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. Отсутствие связи во время похода.
Программа тура по дням
Привет, Филиппины
Встретим вас в аэропорту Манилы и начнём знакомство колоритной столицей Филиппин. Прогуляемся по городу и заглянем в Форт Сантьяго, а затем передохнём в парке имени Хосе Рисаля — старейшем в Азии.
Заселимся в отель, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта и набраться сил для предстоящих путешествий.
Остров Негрос, Думагете
Сегодня перемещаемся на остров Негрос. После недолгого перелёта заселимся в отель в городе Думагете, известном доброжелательностью его жителей. Здесь мы насладимся пляжным отдыхом и попробуем местные морепродукты.
Вперёд в поход
Начинаем наш трёхдневный треккинг на вершину вулкана Талинис. Его высота составляет почти 2000 метров, а поверхность покрыта густыми тропическими лесами: здесь растут деревья, кустарники, дикие орхидеи разных видов. Фауна этого места тоже богата: в лесах обитают пятнистые олени, бенгальские кошки, обезьяны.
Ближе к вечеру остановимся на ночлег у водоёма, разобьём палаточный лагерь.
Путь к вершине Талиниса
Продолжаем подъём: продвигаясь по маршруту, встретим множество вулканических озёр и даже сможем увидеть их обитателей.
Ночь проведём в палатках, засыпая под умиротворяющие звуки филиппинских джунглей.
Вулкан Талинис
Добравшись до цели нашего маршрута, насладимся невероятными открывающимися видами на остров. Здесь мы переночуем и отдохнём перед обратной дорогой.
Возвращение в Думагете
Спустимся к морю и вновь окажемся в Думагете. Этот день посвятим отдыху после похода.
Сегодня вас ждёт ночёвка в отеле.
Остров Себу
Путешествие продолжается, и мы отправляемся на пароме на остров Себу. Доберёмся до одноимённой столицы — второго по величине города Филиппин. Нас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы увидите шедевры колониальной архитектуры.
Ближе к вечеру заселимся в отель и переночуем.
Водопады Себу
В этот день мы доедем до водопадов, расположенных в пределах острова. Желающие смогут искупаться в некоторых из них.
Вечером вернёмся в отель в Себу.
Снорклинг на острове Пескадор
На пароме доедем до острова Пескадор, известного своими пляжами и коралловыми рифами. У вас будет возможность поплавать под водой со стаей сардин. Желающие могут осуществить погружение с аквалангом.
Вечером вернёмся в Себу.
Шоколадные холмы провинции Бохоль
Сегодня нас ждёт невероятно аппетитная достопримечательность! Отправимся в провинцию Бохоль, чтобы полюбоваться Шоколадными холмами. Своё название они получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Коричневый оттенок растительности делает холмы похожими на трюфель. Особенно красиво они выглядят в окружении зелёных лесов.
И снова Думагете
Возвращаемся в уже знакомый нам городок. Вечером соберёмся на прощальный ужин на побережье и поделимся впечатлениями от путешествия.
Переночуем в местном отеле.
Свободный день в Маниле
Прилетаем в Манилу и отправляемся на прогулку по городу. Посмотрим на местные достопримечательности и заглянем в сувенирные лавки.
Вечером у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства со столицей Филиппин.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги гида
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Питание по время похода
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Манилы и обратно
- Питание
- Страховка
- Аренда снаряжения для снорклинга