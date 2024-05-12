Лагуны с белоснежным песком и бирюзовой водой, пещеры с подземными реками и озёрами, Шоколадные холмы и крест, установленный Фернаном Магелланом, — всё это можно увидеть на Филиппинских островах. За время путешествия у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на райских пляжах и насладиться самыми разными активностями. Мы будем снорклить с разноцветными рыбками и китовыми акулами, прокатимся на зиплайнах и квадроциклах, займёмся каньонингом и попытаемся отыскать в джунглях очаровательных тарсиеров. Попробуем кокосовое мороженое на ферме, а также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоте-ресторане.

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Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

При возникновении чрезвычайных ситуаций (тайфун, землетрясение, извержение вулкана, сильный ливень) возможно отклонение от программы тура или замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные. При отмене мероприятия денежные средства не возвращаются.

В некоторых активностях (зиплайн на островах Палаван и Бохол, пещеры Угон-Рок) есть ограничения по весу и телосложению (из-за ограниченной длины страховочных тросов и узких проходов между скал).

По независящим от нас причинам существует вероятность не встретить китовых акул. В этом случае денежные средства не возвращаются.

При невозможности прибыть в Манилу к указанному времени (с 12:00 до 15:00) рекомендуем прилететь накануне, мы поможем вам с бронированием отеля (за доплату). Это связано с ограниченным количеством рейсов на остров Палаван.