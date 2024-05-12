Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Авторский тур в Маниле

Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане

Лагуны с белоснежным песком и бирюзовой водой, пещеры с подземными реками и озёрами, Шоколадные холмы и крест, установленный Фернаном Магелланом, — всё это можно увидеть на Филиппинских островах.

За время путешествия у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на райских пляжах и насладиться самыми разными активностями.

Мы будем снорклить с разноцветными рыбками и китовыми акулами, прокатимся на зиплайнах и квадроциклах, займёмся каньонингом и попытаемся отыскать в джунглях очаровательных тарсиеров.

Попробуем кокосовое мороженое на ферме, а также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоте-ресторане.
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Ближайшие даты:
12
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

При возникновении чрезвычайных ситуаций (тайфун, землетрясение, извержение вулкана, сильный ливень) возможно отклонение от программы тура или замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные. При отмене мероприятия денежные средства не возвращаются.

В некоторых активностях (зиплайн на островах Палаван и Бохол, пещеры Угон-Рок) есть ограничения по весу и телосложению (из-за ограниченной длины страховочных тросов и узких проходов между скал).

По независящим от нас причинам существует вероятность не встретить китовых акул. В этом случае денежные средства не возвращаются.

При невозможности прибыть в Манилу к указанному времени (с 12:00 до 15:00) рекомендуем прилететь накануне, мы поможем вам с бронированием отеля (за доплату). Это связано с ограниченным количеством рейсов на остров Палаван.

Проживание. Будем останавливаться в отелях от 2* до 4*, размещение двухместное. Одноместное проживание или повышение класса отеля — за доплату. Остановимся в одном из указанных отелей в зависимости от наличия свободных номеров на момент бронирования, возможна замена гостиницы на равнозначную. В Пуэрто-Принсеса это отели: «Julieta’s Pension House 3*», «Puerto Pension Inn. 2*» или «Puerto Fersal Hotel Puerto Princesa 4*». В Эль-Нидо — «Devayn’s Inn. 2*», в Себу — «One Central Hotel & Suites 4*». На острове Панглао — «Alona White Houses Resort 4*», «Alona Gecko Inn 3*» или «Mingche Apartment 3*».

Питание. В стоимость не включено, кроме трёх обедов по системе «шведский стол» во время экскурсий.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Для въезда на Филиппины гражданам России виза не нужна. До 30 дней можно находиться в стране по штампу в паспорте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и перелёт на Палаван

Встречаемся в аэропорту Манилы, знакомимся, покупаем местные sim-карты и меняем валюту. Летим на остров Палаван (полёт продлится 1 час), едем в свой отель в городе Пуэрто-Принсеса, размещаемся и набираемся сил перед предстоящим путешествием.

Встреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на Палаван
2 день

Скала Угон-Рок и подземная река Эль-Нидо

В 08:00 едем к скале Угон-Рок. Пробираемся по извилистым пещерам к вершине и летим вниз на зиплайне, с высоты любуясь безмятежными видами сельской глубинки.

Отправляемся к природному чуду — подземной реке Эль-Нидо. Она течёт внутри пещеры, покрытой сталагмитами и сталактитами, и входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый километр реки мы одолеем на лодке и вернёмся на землю.

Заглянув в отель, вечером отправимся гулять по набережной города Эль-Нидо. Здесь попробуем свежайшие морепродукты и рыбу, приготовленные на гриле, и познакомимся поближе.

Скала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-Нидо
3 день

День отдыха в Эль-Нидо

Покидаем Пуэрто-Принсесу и в 09:00 переезжаем в отель города Эль-Нидо. Весь день до вечера будет свободен.

День отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-Нидо
4 день

Морской трип по окрестностям Эль-Нидо

Сегодняшний день посвятим островкам, пляжам и бухтам в окрестностях Эль-Нидо. Выезжаем в 08:00 и на лодке отправляемся в морской трип (включён обед по системе «шведский стол»).

Искупаемся в невероятной красоты Малой, Большой и Секретной лагунах, посетим острова Симидзу и Минилок, позагораем на уединённом пляже Семи командиров. Спустимся к разноцветным кораллам и поплаваем среди шустрых рыбок с маской. В отель вернёмся к 16:00 и оставим свободное время для отдыха.

Морской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-Нидо
5 день

Продолжение морского путешествия в Эль-Нидо

Продолжим знакомство с природными достопримечательностями Эль-Нидо, начинаем в 08:00. Исследуем воды у островов Пинабуютан, Змеиный и Энталула, заглянем в запутанные пещеры и на песчаную отмель посреди моря. Будем загорать, купаться и снорклить. На обеде подкрепимся приготовленными на гриле морепродуктами. Обратно в гостиницу приедем к 16:00.

Продолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-Нидо
6 день

День отдыха в Себу

Ранним утром (06:00) отправляемся в аэропорт и летим на остров Себу. Заселяемся в отель и до вечера отдыхаем. Если прибудем рано, успеем осмотреть некоторые достопримечательности, например, крест Магеллана, установленный ещё во времена первого кругосветного путешествия в 16-м веке.

День отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в Себу
7 день

Водопад Кавасан и каньонинг

Снова в 06:00 едем навстречу приключениям. Сегодня нас ждут дикие джунгли, каньоны и водопад Кавасан с бирюзовым озером. Самые смелые могут попробовать каньонинг — экстремальное преодоление реки Канла-Об с альпинистским снаряжением, но без плавательных средств.

На пароме перемещаемся на остров Бохол. Добираемся до островка Панглао и размещаемся в гостинице.

Водопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонинг
8 день

Река Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженого

Отсыпаемся после долгой дороги и выезжаем в 10:00. Сегодня наслаждаемся живописной и спокойной рекой Лобок. В круиз вдоль берегов с кокосовыми пальмами и банановыми растениями отправимся на плоте-ресторане. Продегустируем национальную кухню, послушаем живую музыку и увидим традиционные танцы. В финале достигнем многоярусного водопада Бусай.

Посетим пещеру Хинагданан — небольшой грот со сталактитами и сталагмитами и подземным озером. Затем заедем на ферму, где делают вкуснейшее мороженое из кокосового молока. Закат встретим на пляже Алона, известном мелким, похожим на муку, белоснежным песком и лазурной водой, где можно заняться дайвингом или снорклингом.

Река Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженого
9 день

Плавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеров

Впереди — долгий и насыщенный день. Выезжаем в 08:00 на встречу с огромными и абсолютно безопасными китовыми акулами. Можем понаблюдать за этими морскими гигантами с лодки и поплавать среди них с маской.

Прогуляемся в лесу махагони — тропических исполинов с ценной красной древесиной. Зайдём в парк глазастых малюток-тарсиеров (долгопятов), которые обычно прячутся в густой листве. Получим дозу адреналина, пролетев на зиплайне над рекой и деревьями на высоте 100 м.

Один час посвятим гонкам на квадроциклах. Потом заберёмся на конусовидные Шоколадные холмы — символ провинции Бохол, изображённый на флаге и гербе. Такое название они получили из-за травы, выгорающей в сухой сезон до коричневого цвета. После отправимся в отель.

Плавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеров
10 день

Завершающий день

Стартуем из гостиницы в 06:00. Едем в аэропорт города Панглао и прощаемся.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по всему маршруту
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Входные билеты на локации по программе и экскурсии
  • 3 обеда по системе «шведский стол» во время экскурсий
  • 2 перелёта между островами внутренними авиалиниями (эконом-класс)
  • Входные билеты на паром между островами
  • Экологические сборы и разрешения на допуск во время экскурсий
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Манилы
  • Авиабилеты от Панглао до вашего города
  • Багаж свыше 7 кг при перелёте внутренними авиалиниями
  • Питание
  • Одноместное проживание или повышение класса отеля
  • Если вам не подходят даты тура, ваша группа состоит из 7 и более человек или вы приобретаете тур для фирмы, возможны подбор удобных дат (при наличии свободных), количества дней и корректировка программы. В этом случае стоимость тура обсуждается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Манилы, терминал 3, с 12:00 до 15:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: аэропорт Панглао, после 07:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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