Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
За время путешествия у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на райских пляжах и насладиться самыми разными активностями.
Мы будем снорклить с разноцветными рыбками и китовыми акулами, прокатимся на зиплайнах и квадроциклах, займёмся каньонингом и попытаемся отыскать в джунглях очаровательных тарсиеров.
Попробуем кокосовое мороженое на ферме, а также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоте-ресторане.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 890
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
При возникновении чрезвычайных ситуаций (тайфун, землетрясение, извержение вулкана, сильный ливень) возможно отклонение от программы тура или замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные. При отмене мероприятия денежные средства не возвращаются.
В некоторых активностях (зиплайн на островах Палаван и Бохол, пещеры Угон-Рок) есть ограничения по весу и телосложению (из-за ограниченной длины страховочных тросов и узких проходов между скал).
По независящим от нас причинам существует вероятность не встретить китовых акул. В этом случае денежные средства не возвращаются.
При невозможности прибыть в Манилу к указанному времени (с 12:00 до 15:00) рекомендуем прилететь накануне, мы поможем вам с бронированием отеля (за доплату). Это связано с ограниченным количеством рейсов на остров Палаван.
Проживание. Будем останавливаться в отелях от 2* до 4*, размещение двухместное. Одноместное проживание или повышение класса отеля — за доплату. Остановимся в одном из указанных отелей в зависимости от наличия свободных номеров на момент бронирования, возможна замена гостиницы на равнозначную. В Пуэрто-Принсеса это отели: «Julieta’s Pension House 3*», «Puerto Pension Inn. 2*» или «Puerto Fersal Hotel Puerto Princesa 4*». В Эль-Нидо — «Devayn’s Inn. 2*», в Себу — «One Central Hotel & Suites 4*». На острове Панглао — «Alona White Houses Resort 4*», «Alona Gecko Inn 3*» или «Mingche Apartment 3*».
Питание. В стоимость не включено, кроме трёх обедов по системе «шведский стол» во время экскурсий.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Для въезда на Филиппины гражданам России виза не нужна. До 30 дней можно находиться в стране по штампу в паспорте.
Программа тура по дням
Встреча и перелёт на Палаван
Встречаемся в аэропорту Манилы, знакомимся, покупаем местные sim-карты и меняем валюту. Летим на остров Палаван (полёт продлится 1 час), едем в свой отель в городе Пуэрто-Принсеса, размещаемся и набираемся сил перед предстоящим путешествием.
Скала Угон-Рок и подземная река Эль-Нидо
В 08:00 едем к скале Угон-Рок. Пробираемся по извилистым пещерам к вершине и летим вниз на зиплайне, с высоты любуясь безмятежными видами сельской глубинки.
Отправляемся к природному чуду — подземной реке Эль-Нидо. Она течёт внутри пещеры, покрытой сталагмитами и сталактитами, и входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый километр реки мы одолеем на лодке и вернёмся на землю.
Заглянув в отель, вечером отправимся гулять по набережной города Эль-Нидо. Здесь попробуем свежайшие морепродукты и рыбу, приготовленные на гриле, и познакомимся поближе.
День отдыха в Эль-Нидо
Покидаем Пуэрто-Принсесу и в 09:00 переезжаем в отель города Эль-Нидо. Весь день до вечера будет свободен.
Морской трип по окрестностям Эль-Нидо
Сегодняшний день посвятим островкам, пляжам и бухтам в окрестностях Эль-Нидо. Выезжаем в 08:00 и на лодке отправляемся в морской трип (включён обед по системе «шведский стол»).
Искупаемся в невероятной красоты Малой, Большой и Секретной лагунах, посетим острова Симидзу и Минилок, позагораем на уединённом пляже Семи командиров. Спустимся к разноцветным кораллам и поплаваем среди шустрых рыбок с маской. В отель вернёмся к 16:00 и оставим свободное время для отдыха.
Продолжение морского путешествия в Эль-Нидо
Продолжим знакомство с природными достопримечательностями Эль-Нидо, начинаем в 08:00. Исследуем воды у островов Пинабуютан, Змеиный и Энталула, заглянем в запутанные пещеры и на песчаную отмель посреди моря. Будем загорать, купаться и снорклить. На обеде подкрепимся приготовленными на гриле морепродуктами. Обратно в гостиницу приедем к 16:00.
День отдыха в Себу
Ранним утром (06:00) отправляемся в аэропорт и летим на остров Себу. Заселяемся в отель и до вечера отдыхаем. Если прибудем рано, успеем осмотреть некоторые достопримечательности, например, крест Магеллана, установленный ещё во времена первого кругосветного путешествия в 16-м веке.
Водопад Кавасан и каньонинг
Снова в 06:00 едем навстречу приключениям. Сегодня нас ждут дикие джунгли, каньоны и водопад Кавасан с бирюзовым озером. Самые смелые могут попробовать каньонинг — экстремальное преодоление реки Канла-Об с альпинистским снаряжением, но без плавательных средств.
На пароме перемещаемся на остров Бохол. Добираемся до островка Панглао и размещаемся в гостинице.
Река Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженого
Отсыпаемся после долгой дороги и выезжаем в 10:00. Сегодня наслаждаемся живописной и спокойной рекой Лобок. В круиз вдоль берегов с кокосовыми пальмами и банановыми растениями отправимся на плоте-ресторане. Продегустируем национальную кухню, послушаем живую музыку и увидим традиционные танцы. В финале достигнем многоярусного водопада Бусай.
Посетим пещеру Хинагданан — небольшой грот со сталактитами и сталагмитами и подземным озером. Затем заедем на ферму, где делают вкуснейшее мороженое из кокосового молока. Закат встретим на пляже Алона, известном мелким, похожим на муку, белоснежным песком и лазурной водой, где можно заняться дайвингом или снорклингом.
Плавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеров
Впереди — долгий и насыщенный день. Выезжаем в 08:00 на встречу с огромными и абсолютно безопасными китовыми акулами. Можем понаблюдать за этими морскими гигантами с лодки и поплавать среди них с маской.
Прогуляемся в лесу махагони — тропических исполинов с ценной красной древесиной. Зайдём в парк глазастых малюток-тарсиеров (долгопятов), которые обычно прячутся в густой листве. Получим дозу адреналина, пролетев на зиплайне над рекой и деревьями на высоте 100 м.
Один час посвятим гонкам на квадроциклах. Потом заберёмся на конусовидные Шоколадные холмы — символ провинции Бохол, изображённый на флаге и гербе. Такое название они получили из-за травы, выгорающей в сухой сезон до коричневого цвета. После отправимся в отель.
Завершающий день
Стартуем из гостиницы в 06:00. Едем в аэропорт города Панглао и прощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по всему маршруту
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Входные билеты на локации по программе и экскурсии
- 3 обеда по системе «шведский стол» во время экскурсий
- 2 перелёта между островами внутренними авиалиниями (эконом-класс)
- Входные билеты на паром между островами
- Экологические сборы и разрешения на допуск во время экскурсий
Что не входит в цену
- Авиабилет до Манилы
- Авиабилеты от Панглао до вашего города
- Багаж свыше 7 кг при перелёте внутренними авиалиниями
- Питание
- Одноместное проживание или повышение класса отеля
- Если вам не подходят даты тура, ваша группа состоит из 7 и более человек или вы приобретаете тур для фирмы, возможны подбор удобных дат (при наличии свободных), количества дней и корректировка программы. В этом случае стоимость тура обсуждается индивидуально