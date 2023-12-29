Каждый из Филиппинских островов уникален. Приглашаем вас убедиться в этом, отправившись в большое путешествие по Филиппинам! За 15 дней успеем посетить Палаван, Панглао, Боракай и Себу. Полюбуемся знаменитыми Шоколадными холмами, покатаемся на зиплайне и квадроциклах, насладимся снорклингом и свежими морепродуктами. Вы познакомитесь с милыми долгопятами, погуляете по рукотворному лесу и отдохнёте на самых живописных пляжах.

Описание

Организационные детали

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.

Список вещей:

Деньги (доллары США) из расчёта от 30 долларов на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытии на Филиппины.

Дебетовая или кредитная карта (НЕ российского банка), но использование режко возможно

Документы (загранпаспорт)

Медицинская страховка (рекомендовано, но необязательно)

Крем солнцезащитный (SPF50 и более)

Крем после загара

Очки солнцезащитные

Головной убор (кепка, шляпа и т. д.)

Дождевик или лёгкая непромокаемая куртка

Пляжное полотенце

Купальник

Рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий)

Водонепроницаемая сумка для документов и денег

Маска, трубка и ласты для снорклинга. Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях.

Коралки

Кроссовки или лёгкую обувь (недорогую и удобную) для экскурсий, чтобы не жалко было испортить или намочить

Сланцы

Переходник электрический для своей техники. На Филиппинах используются разъёмы типа «A»

Медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо)

Лёгкую куртку или толстовку (необходима при перелетах на внутренних авиалиниях, так как в салоне самолёта холодно