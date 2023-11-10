Филиппины — это в своём роде уникальная по своей культуре и красоте страна, которая давно считается раем для путешественников.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители. Эту страну невозможно узнать и понять с первого раза, но можно влюбиться с первого посещения.
Мы предлагаем вам погрузиться в местные традиции и колорит, увидеть настоящие Филиппины своими глазами.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители. Эту страну невозможно узнать и понять с первого раза, но можно влюбиться с первого посещения.
Мы предлагаем вам погрузиться в местные традиции и колорит, увидеть настоящие Филиппины своими глазами.
Ближайшие даты:
26
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июн
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Что вас ожидает:
- Пещера Угон Рок (Ugong Rock)
- Подземная река El Nido
- Острова и бухты Эль-Нидо
- Водопад Кавасан (Kawasan)
- Локация с тропическими бабочками и белым удавом (о. Бохол)
- Рукотворный лес Mahagany Forest
- Парк с торсиерами Tarsier Sanctuary
- Река Лобок (Loboc Eco-Tourism Adventure Park)
- Шоколадные холмы
- Пещера Хинагданан (Hinagdanan Cave)
- Ферма Bohol Bee Farm
Описание
10 дней релакса и отдыха Вас ждет уникальное 10-тидневное путешествие, в котором каждый день будет приносить новые эмоции и впечатления. Маршрут тура составлен с учётом опыта и пожеланий путешественников. Мы будем совершать активные путешествия по островам с остановками на 2-4 дня на каждом острове с посещением уникальных природных объектов, пляжей, парков, достопримечательностей. И в тоже время у вас будет оставаться достаточно свободного времени для посещения белоснежных пляжей или занятия активными видами отдыха. Обратите внимание:
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
В случае, если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа более 7 человек, мы можем подобрать для вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат).
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.
- Такие же условия действуют для корпоративных и частных клиентов — возможна корректировка программы и количества дней. В данном случае стоимость тура обсуждается индивидуально. Оплата: Через данный сайт вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо). Остальные денежные средства в размере 50 % от оставшейся стоимости тура вам необходимо будет оплатить по реквизитам, которые я вам представлю. Данные сложности возникают из-за того, что карты Российских банков за границей сейчас не обслуживаются, поэтому приходится использовать альтернативные методы перечисления денежных средств (они безопасны для вас и неоднократно уже использовались). Все данные, в том числе мой номер телефона Воцап, я смогу вам предоставить после бронирования вами тура через данный сервис и внесения предоплаты. Условия отмены:.
- штраф 15% - при отмене за 31 день до начала тура и более.
- штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене менее, чем за 30 дней до начала тура.
- нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
•нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
По воскресеньям в 12 ч. Отправление из аэропорта Манилы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Угон Рок (Ugong Rock)
- Подземная река El Nido
- Острова и бухты Эль-Нидо
- Водопад Кавасан (Kawasan)
- Локация с тропическими бабочками и белым удавом (о. Бохол)
- Рукотворный лес Mahagany Forest
- Парк с торсиерами Tarsier Sanctuary
- Река Лобок (Loboc Eco-Tourism Adventure Park)
- Шоколадные холмы
- Пещера Хинагданан (Hinagdanan Cave)
- Ферма Bohol Bee Farm
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отелях 2-3 по всему маршруту
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Багаж из расчета 7 кг. ручная кладь. Багаж выше 7 кг. оплачивается туристом дополнительно
- Обед «Шведский стол» (три раза) во время экскурсий
- Групповой или индивидуальный трансфер на всем протяжение маршрута
- Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
- Входные билеты на паром между островами (3 переезда)
- Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
- Прочие услуги
- Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Авиа перелет до г. Манила (Филиппины)
- Авиа перелет до вашего города из аэропорта г. Панглао (Филиппины)
- Багаж выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка
- Питание
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Завершение: Аэропорт г. Катиклан (о. Боракай)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12 ч. Отправление из аэропорта Манилы.
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 504 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Оплата:
- Через данный сервис вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо)
- Денежные средства в сумме 1 000 долларов США в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Оставшуюся сумму в размере 606 долларов США вы оплачиваете наличными в аэропорту г. Манила при встрече со мной перед началом тура
- Условия отмены:
- Штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене более чем за 15 дней до начала тура
- Нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура
- Мне не подходят даты тура или количество дней (без изменения посещаемых локаций)
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа более 2 человек, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней в меньшую сторону
- При этом стоимость тура не изменится, необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура
- Денежные средства в сумме 2 116,5 долларов США (с человека) в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Для организованных групп и корпоративных клиентов
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа от 4 человек и более, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней (+-2 дня)
- Индивидуальный тур (условия и стоимость)
- Если Вы хотите провести индивидуальный экскурсионный тур по Филиппинам, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат), а также составить индивидуальную программу с посещением определенных локаций и с определенным количеством дней (не более 15)
- При этом необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура не позже 15 дней до начала тура
- Оставшиеся денежные средства в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Стоимость индивидуального тура для группы до 4 чел. - 3500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы от 5 до 8 чел. - 5 500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы более 8 чел. - индивидуальный расчет
- В данную стоимость включены только мои услуги по составлению маршрута тура и сопровождению. Посещение всех локаций, а также ВАШЕ проживание, питание, перелеты и трансферы вами оплачиваются отдельно (после согласования маршрута)
- Исключение - даты с 15 декабря по 15 января (стоимость обсуждается)
- Маршрут тура необходимо согласовать не позднее 10 дней до начала тура
- ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 ноя 2023
Хочу рассказать о своем путешествии на Филиппины в компании гида Дмитрия и местной девушки Дипси. Получилось по-настоящему классное приключение! Дмитрий — опытный и заботливый гид, отлично организовал нашу поездку, нашел самые красивые места для посещения: водопады, острова, белоснежные пляжи. Местная девушка Дипси рассказала много нового о филиппинской культуре. Благодаря ей мы узнали про местные обычаи, традиции и вкусную местную кухню. Спасибо большое Дмитрию и Дипси за их профессионализм, доброжелательность и заботу о нашем комфорте. Вы помогли мне влюбиться в эту прекрасную страну, надеюсь вернуться сюда еще раз.
А
Анна
13 авг 2023
Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев объявление об авторском туре в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!