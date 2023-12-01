15 дней в тропическом раю Вас ждет уникальное 15-ти дневное путешествие, в котором каждый день приносит новые эмоции и впечатления. Маршрут нашего тура составлен с учётом опыта и пожеланий путешественников. Мы будем совершать активные путешествия по островам с остановками на 2-4 дня на каждом острове с посещением уникальных природных объектов, пляжей, парков, достопримечательностей. И в тоже время у вас будет оставаться достаточно свободного времени для посещения белоснежных пляжей или занятия активными видами отдыха. Обратите внимание:

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.

В случае, если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа более 7 человек, мы можем подобрать для вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат).

При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.

Такие же условия действуют для корпоративных и частных клиентов — возможна корректировка программы и количества дней. В данном случае стоимость тура обсуждается индивидуально. Оплата: Через данный сайт вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо). Остальные денежные средства в размере 50 % от оставшейся стоимости тура вам необходимо будет оплатить по реквизитам, которые я вам представлю. Данные сложности возникают из-за того, что карты Российских банков за границей сейчас не обслуживаются, поэтому приходится использовать альтернативные методы перечисления денежных средств (они безопасны для вас и неоднократно уже использовались). Все данные, в том числе мой номер телефона Воцап, я смогу вам предоставить после бронирования вами тура через данный сервис и внесения предоплаты. Условия отмены:.

штраф 15% - при отмене за 31 день до начала тура и более.

штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене менее, чем за 30 дней до начала тура.

нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.

нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.

•нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.