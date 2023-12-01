Филиппины - магия семи тысяч островов
Мы предлагаем увидеть настоящие Филиппины своими глазами, погрузиться в местные традиции и колорит.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители — все это о Филиппинах.
Это в своём роде уникальная по своей культуре и красоте страна, которая давно считается раем для путешественников. Это место невозможно узнать и понять с первого раза, но возможно влюбиться с первого посещения.
Потрясающие белоснежные пляжи, ослепительное голубое небо, богатая экваториальная фауна и гостеприимные жители — все это о Филиппинах.
Это в своём роде уникальная по своей культуре и красоте страна, которая давно считается раем для путешественников. Это место невозможно узнать и понять с первого раза, но возможно влюбиться с первого посещения.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пещера Угон Рок (Ugong Rock)
- Подземная река El Nido
- Острова и бухты Эль-Нидо
- Водопад Кавасан
- Локация с тропическими бабочками и белым удавом
- Рукотворный лес Mahagany Forest
- Парк с торсиерами
- Шоколадные холмы
- Пещера Хинагданан
- Река Лобок
- Ферма Bohol Bee Farm
- Снорклинг с китовыми акулами
- Остров черепах Баликасаг
- Остров Верджин
- Водопад Канумантад
- Остров Кристал Коув
Описание
15 дней в тропическом раю Вас ждет уникальное 15-ти дневное путешествие, в котором каждый день приносит новые эмоции и впечатления. Маршрут нашего тура составлен с учётом опыта и пожеланий путешественников. Мы будем совершать активные путешествия по островам с остановками на 2-4 дня на каждом острове с посещением уникальных природных объектов, пляжей, парков, достопримечательностей. И в тоже время у вас будет оставаться достаточно свободного времени для посещения белоснежных пляжей или занятия активными видами отдыха. Обратите внимание:
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
В случае, если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа более 7 человек, мы можем подобрать для вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат).
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.
- Такие же условия действуют для корпоративных и частных клиентов — возможна корректировка программы и количества дней. В данном случае стоимость тура обсуждается индивидуально. Оплата: Через данный сайт вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо). Остальные денежные средства в размере 50 % от оставшейся стоимости тура вам необходимо будет оплатить по реквизитам, которые я вам представлю. Данные сложности возникают из-за того, что карты Российских банков за границей сейчас не обслуживаются, поэтому приходится использовать альтернативные методы перечисления денежных средств (они безопасны для вас и неоднократно уже использовались). Все данные, в том числе мой номер телефона Воцап, я смогу вам предоставить после бронирования вами тура через данный сервис и внесения предоплаты. Условия отмены:.
- штраф 15% - при отмене за 31 день до начала тура и более.
- штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене менее, чем за 30 дней до начала тура.
- нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
•нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура.
Каждую две недели. По воскресеньям. Отправление из аэропорта Манилы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Угон Рок (Ugong Rock)
- Подземная река El Nido
- Острова и бухты Эль-Нидо
- Водопад Кавасан
- Локация с тропическими бабочками и белым удавом
- Рукотворный лес Mahagany Forest
- Парк с торсиерами
- Шоколадные холмы
- Пещера Хинагданан
- Река Лобок
- Ферма Bohol Bee Farm
- Снорклинг с китовыми акулами
- Остров черепах Баликасаг
- Остров Верджин
- Водопад Канумантад
- Остров Кристал Коув
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отелях 2-3 по всему маршруту
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Багаж из расчета 7 кг. ручная кладь. Багаж выше 7 кг. оплачивается туристом дополнительно
- Обед «Шведский стол» (4 раза) во время экскурсий
- Групповой или индивидуальный трансфер на всем протяжение маршрута
- Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
- Входные билеты на паром между островами (4 переезда)
- Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
- Прочее услуги
- Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Манила (Филиппины)
- Авиаперелет до вашего города из аэропорта г. Катиклан (Филиппины)
- Багаж выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка
- Питание
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Завершение: Аэропорт г. Катиклан (о. Боракай)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую две недели. По воскресеньям. Отправление из аэропорта Манилы.
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 360 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Оплата:
- Через данный сервис вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо)
- Денежные средства в сумме 2 116,5 долларов США в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Оставшуюся сумму в размере 1 000 долларов США вы оплачиваете наличными в аэропорту г. Манила при встрече со мной перед началом тура
- Условия отмены:
- Штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене более чем за 15 дней до начала тура
- Нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура
- Обратите внимание:
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) - ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) - в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал Шоколадные холмы и вождение квадроцикла - подъем по лестнице в 200 ступенек)
- Организационные детали:
- Мне не подходят даты тура или количество дней (без изменения посещаемых локаций)
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа более 2 человек, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней в меньшую сторону
- При этом стоимость тура не изменится, необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура
- Денежные средства в сумме 2 116,5 долларов США (с человека) в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Для организованных групп и корпоративных клиентов
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа от 4 человек и более, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней (+-2 дня)
- Индивидуальный тур (условия и стоимость)
- Если Вы хотите провести индивидуальный экскурсионный тур по Филиппинам, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат), а также составить индивидуальную программу с посещением определенных локаций и с определенным количеством дней (не более 15)
- При этом необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура не позже 15 дней до начала тура
- Оставшиеся денежные средства в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Стоимость индивидуального тура для группы до 4 чел. - 3500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы от 5 до 8 чел. - 5 500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы более 8 чел. - индивидуальный расчет
- В данную стоимость включены только мои услуги по составлению маршрута тура и сопровождению. Посещение всех локаций, а также ВАШЕ проживание, питание, перелеты и трансферы вами оплачиваются отдельно (после согласования маршрута)
- Исключение - даты с 15 декабря по 15 января (стоимость обсуждается)
- Маршрут тура необходимо согласовать не позднее 10 дней до начала тура
- ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Света
1 дек 2023
Мы с мужем хотели бы поделиться нашим восторгом от удивительного путешествия на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсией. Мы проживаем в США уже долгое время, но давно мечтали о посещении этой удивительной страны. Мы искали русскоговорящего гида для индивидуального тура, чтобы посетить места, которые нас интересуют, включая Багио, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам, и острова Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сделали все возможное, чтобы наше пребывание было комфортным и запоминающимся. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогая с переводом, предлагая лучшие места для посещения и отдыха. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями, и попробовали местную кухню. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией, которые профессионально показали нам все самое лучшее на Филиппинах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Мы обязательно вернемся сюда снова и обратимся к этой замечательной команде за помощью в организации нашего следующего путешествия. Мы рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!
Н
Наталья
7 окт 2023
Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!
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