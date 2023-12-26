Встретим вас в аэропорту Манилы и начнём знакомство колоритной столицей Филиппин. Прогуляемся по городу и заглянем в Форт Сантьяго, а затем передохнём в парке имени Хосе Рисаля — старейшем в Азии.

Заселимся в отель, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта и набраться сил для предстоящих путешествий.