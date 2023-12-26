Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности

Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы

Описание
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В этом туре гармонично сочетаются активный отдых и релакс.

За время путешествия мы успеем посетить 3 острова, совершить трёхдневный поход на вулкан, изучить подводный мир острова Пескадор и, конечно, раствориться в объятиях пляжей Филиппин.

Вас ждут «город добрых людей» Думагете, колониальная архитектура острова Себу и невероятная достопримечательность — Шоколадные холмы провинции Бохоль. Не забудем попробовать и местную кухню.
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Ближайшие даты:
26
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Походный рюкзак (50-80 литров)
Спальный мешок
Пенополиуретановый коврик
Непромокаемая куртка или дождевик
Флисовая кофта или свитер
Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег
Удобная обувь для походов
Легкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА
Футболки и водолазки
Шорты
Плавки/купальник
Cпортивные носки (3 пары)
Головной убор (шапка, панама или бафф)
Термобельё и теплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Налобный фонарик
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
Тонкое быстросохнущее полотенце
Маска, трубка, ласты (для снорклинга, при наличии)

Программа тура по дням

1 день

Привет, Филиппины

Встретим вас в аэропорту Манилы и начнём знакомство колоритной столицей Филиппин. Прогуляемся по городу и заглянем в Форт Сантьяго, а затем передохнём в парке имени Хосе Рисаля — старейшем в Азии.

Заселимся в отель, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта и набраться сил для предстоящих путешествий.

Привет, ФилиппиныПривет, ФилиппиныПривет, ФилиппиныПривет, Филиппины
2 день

Остров Негрос, Думагете

Сегодня перемещаемся на остров Негрос. После недолгого перелёта заселимся в отель в городе Думагете, известном доброжелательностью его жителей. Здесь мы насладимся пляжным отдыхом и попробуем местные морепродукты.

Остров Негрос, ДумагетеОстров Негрос, ДумагетеОстров Негрос, ДумагетеОстров Негрос, Думагете
3 день

Вперёд в поход

Начинаем наш трёхдневный треккинг на вершину вулкана Талинис. Его высота составляет почти 2000 метров, а поверхность покрыта густыми тропическими лесами: здесь растут деревья, кустарники, дикие орхидеи разных видов. Фауна этого места тоже богата: в лесах обитают пятнистые олени, бенгальские кошки, обезьяны.

Ближе к вечеру остановимся на ночлег у водоёма, разобьём палаточный лагерь.

Вперёд в походВперёд в походВперёд в походВперёд в поход
4 день

Путь к вершине Талиниса

Продолжаем подъём: продвигаясь по маршруту, встретим множество вулканических озёр и даже сможем увидеть их обитателей.

Ночь проведём в палатках, засыпая под умиротворяющие звуки филиппинских джунглей.

Путь к вершине ТалинисаПуть к вершине ТалинисаПуть к вершине ТалинисаПуть к вершине Талиниса
5 день

Вулкан Талинис

Добравшись до цели нашего маршрута, насладимся невероятными открывающимися видами на остров. Здесь мы переночуем и отдохнём перед обратной дорогой.

Вулкан ТалинисВулкан ТалинисВулкан ТалинисВулкан Талинис
6 день

Возвращение в Думагете

Спустимся к морю и вновь окажемся в Думагете. Этот день посвятим отдыху после похода.
Сегодня вас ждёт ночёвка в отеле.

Возвращение в ДумагетеВозвращение в ДумагетеВозвращение в ДумагетеВозвращение в Думагете
7 день

Остров Себу

Путешествие продолжается, и мы отправляемся на пароме на остров Себу. Доберёмся до одноимённой столицы — второго по величине города Филиппин. Нас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы увидите шедевры колониальной архитектуры.

Ближе к вечеру заселимся в отель и переночуем.

Остров СебуОстров СебуОстров СебуОстров Себу
8 день

Водопады Себу

В этот день мы доедем до водопадов, расположенных в пределах острова. Желающие смогут искупаться в некоторых из них.

Вечером вернёмся в отель в Себу.

Водопады СебуВодопады СебуВодопады СебуВодопады Себу
9 день

Снорклинг на острове Пескадор

На пароме доедем до острова Пескадор, известного своими пляжами и коралловыми рифами. У вас будет возможность поплавать под водой со стаей сардин. Желающие могут осуществить погружение с аквалангом.

Вечером вернёмся в Себу.

Снорклинг на острове ПескадорСнорклинг на острове ПескадорСнорклинг на острове ПескадорСнорклинг на острове Пескадор
10 день

Шоколадные холмы провинции Бохоль

Сегодня нас ждёт невероятно аппетитная достопримечательность! Отправимся в провинцию Бохоль, чтобы полюбоваться Шоколадными холмами. Своё название они получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Коричневый оттенок растительности делает холмы похожими на трюфель. Особенно красиво они выглядят в окружении зелёных лесов.

Шоколадные холмы провинции БохольШоколадные холмы провинции БохольШоколадные холмы провинции БохольШоколадные холмы провинции Бохоль
11 день

И снова Думагете

Возвращаемся в уже знакомый нам городок. Вечером соберёмся на прощальный ужин на побережье и поделимся впечатлениями от путешествия.

Переночуем в местном отеле.

И снова ДумагетеИ снова ДумагетеИ снова ДумагетеИ снова Думагете
12 день

Свободный день в Маниле

Прилетаем в Манилу и отправляемся на прогулку по городу. Посмотрим на местные достопримечательности и заглянем в сувенирные лавки.

Вечером у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства со столицей Филиппин.

Свободный день в МанилеСвободный день в МанилеСвободный день в МанилеСвободный день в Маниле
13 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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