Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между Тагбилараном (остров Бохол) и Себу (остров Себу). Воспользуйтесь самым простым и удобным способом добраться до двух основных туристических направлений в регионе Висайских островов.

Путешествуйте с Ocean

Jet, одним из самых авторитетных паромных операторов на Филиппинах. Благодаря ежедневным отправлениям вы можете выбрать дату и время, которые идеально соответствуют вашему графику.

Время отправления Себу — Тагбиларан: 05:10; 06:00; 07:00; 08:20; 09:20; 10:40; 11:40; 13:00; 14:00; 15:20; 16:20; 17:40; 18:40.

• Время отправления Тагбиларан — Себу: 06:00; 07:05; 08:20; 09:20; 10:40; 11:40; 13:00; 14:00; 15:20; 16:20; 17:00; 17:40; 18:30. Важная информация:

Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.

Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.

Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо перечислить на карту банка Филиппин через онлайн-приложение Сбербанка в течение 24-х часов после бронирования через данный сервис.

Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats

App или Telegram.