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Евгением лучшая из них! Лучшая благодаря гиду. Евгений грамотно составил план посещения знаковых мест Манилы, распределил время, нагрузку пеших переходов так, что уставать не успевали, интересно, живо, с некоторым юмором рассказал о каждой локации, ответил на все возникающие по ходу экскурсии вопросы. Помог советом и делом в части покупки сувениров и уже за пределами времени экскурсии устроил нам возможность полюбоваться закатом над бухтой Манилы. Весь тур прошёл в спокойной доброжелательной атмосфере. Евгений, спасибо за Ваш высокий профессионализм! Будем рады вернуться на Филиппины. Уверены, что впечатления даже самых взыскательных туристов от организованных Вами туров будут яркими и незабываемыми! Так держать!