Задержитесь в Маниле на денек!

Все грани филиппинской столицы на автомобильной экскурсии

Манила — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, шумный и противоречивый. Для большинства путешественников это перевалочный пункт, из которого отправляются в курортные зоны островов. Однако остановиться хотя бы ненадолго здесь стоит, ведь столица ярче всех демонстрирует реалии филиппинской жизни. На экскурсии вы получите общее представление о том, как развивалась государство со времен его открытия Фернаном Магелланом. Узнаете о влиянии испанского и американского периодов на облик Манилы, познакомитесь с мировоззрением и бытом местных жителей, а также попробуете традиционные блюда в аутентичном заведении.