Все экскурсии в Маниле
1 экскурсия в Маниле, 1 отзыв, цены от $200 до $200. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Маниле много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Филиппинах как можно лучше
Задержитесь в Маниле на денек!
Все грани филиппинской столицы на автомобильной экскурсии
Манила — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, шумный и противоречивый. Для большинства путешественников это перевалочный пункт, из которого отправляются в курортные зоны островов. Однако остановиться хотя бы ненадолго здесь стоит, ведь столица ярче всех демонстрирует реалии филиппинской жизни. На экскурсии вы получите общее представление о том, как развивалась государство со времен его открытия Фернаном Магелланом. Узнаете о влиянии испанского и американского периодов на облик Манилы, познакомитесь с мировоззрением и бытом местных жителей, а также попробуете традиционные блюда в аутентичном заведении.