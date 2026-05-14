Индивидуальная
до 8 чел.
Манила - первое знакомство
Обзорная историческая экскурсия по главным достопримечательностям города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Посетить самые эффектные места, узнать о жизни филиппинцев и отдохнуть на пляже
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от $360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы
Сплав по реке через ущелье, купание под водопадом и виды на вулкан среди озера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Из Манилы - к грозному вулкану и тропическим пейзажам парка
Начало: Ваш отель в г. Манила
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $375 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Маниле
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $46 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на автобусе Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Начало: Пункт посадки в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Завтра в 11:00
10 авг в 07:00
$19 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Два лика дикой природы: водопад Хулуган и Затерянная долина - из Манилы
Погрузитесь в контрастные эмоции: от грохота водопада Хулуган до спокойствия Затерянной долины. Этот день запомнится надолго
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
от $610 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком
Добраться до кратера и ощутить мощь природы
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: всё самое главное
От Интрамуроса и Чайна-тауна до бизнес-района с небоскрёбами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $400 за всё до 3 чел.
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Тагбиларан (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Тагбиларане
Сегодня в 18:40
Завтра в 05:10
$27 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Ормок (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Ормоке
Расписание: Ежедневно в 06:00, 09:30, 13:00 и 16:30.
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$33 за человека
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Сикихор (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Сикихоре
Расписание: • Себу — Сикихор: 05:10; 13:00.<br>• Сикихор — Себу: 08:20; 14:30.
Завтра в 05:10
10 авг в 05:10
$52 за человека
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Суригао (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Суригао
Расписание: Из Себу в Суригао-Сити: 07:00.<br>Из Суригао-Сити в Себу: 13:00.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$56 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Тааль и ТагайТай: Огненное сердце и зелёные просторы
Начало: Ваш отель в г. Манила
Расписание: Ежедневно. В 6 ч. утра
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$308 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Морская симфония Эль-Нидо: День среди скал и лагун
Начало: Лодочная станция Эль-Нидо
Расписание: Ежедневно. Отправление в 8 утра.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$360 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дневной транзит по Маниле: Интрамурос, залив и Макати
Начало: Манила, ваш аэропорт
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Закат и огни Манилы: Быстрый транзит
Начало: Манила, ваш аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Вулкан Тааль: живое сердце Филиппин
Начало: Манила, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$390 за человека
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Думагете (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Думагете
Расписание: • Себу — Думагете: 08:20.<br>• Думагете — Себу: 13:00.
$54 за человека
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Паломпон (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Паломпоне
Расписание: • Себу — Паломпон: 10:00.<br>• Паломпон — Себу: 13:30.
$33 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
$231 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на минивэне Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Начало: Ваш отель в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Расписание: Ежедневно в 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30 и 17:30.
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Отличный водитель, всегда вовремя и просто приятный человек. Машина у него просторная и чистая, ехать в ней очень удобно. Езда была аккуратной, что для меня важно. Автомобиль в отличном состоянии. Очень пунктуальный, точно не заставляет ждать.
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Т
За три недели отдыха в марте-апреле на Филиппинах побывали на семи индивидуальных экскурсиях. Экскурсия "Манила - первое знакомство" с гидом
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А
Экскурсия получилась максимально насыщенная, столько положительных эмоций за один день: акулы, каньонинг покорил нас (правда ноги еще несколько дней болели от нагрузки 😅), черепахи. Мы с удовольствием повторили бы этот день
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О
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Экскурсию точно порекомендую.
Из минусов отмечу, что
Экскурсию точно порекомендую.
Из минусов отмечу, что
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Ю
Экскурсия в Манилу оставила очень приятное впечатление. Город сочетает богатую историю и современную жизнь от колониальной архитектуры Интрамуроса до оживленных рынков и небоскребов. Гид Евгений рассказывал много интересных фактов о культуре и традициях Филиппин.
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Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в программе было точно выполнено,
+4
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Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
+1
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Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка вокруг озера была очень красивой и информативной, хотя нам не очень повезло с погодой)
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Л
Очень удобная услуга трансфер до Эль-Нидо.
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка
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Л
Воспользовались услугой трансфер до Эль-Нидо.
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка была
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка была
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Всего 36 отзывов в Маниле
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Ответы на вопросы от путешественников по Маниле
Самые популярные экскурсии в Маниле
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маниле в августе 2026
Сейчас в Маниле можно забронировать 24 экскурсии от 19 до 650. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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