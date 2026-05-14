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Экскурсии в Маниле

Найдено 24 экскурсии в Маниле на русском языке, цены от $19. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Манила - первое знакомство
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Манила - первое знакомство
Обзорная историческая экскурсия по главным достопримечательностям города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Остров Лусон: главное за один день
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Посетить самые эффектные места, узнать о жизни филиппинцев и отдохнуть на пляже
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от $360 за всё до 3 чел.
Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы
На машине
Сплавы и рафтинг
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы
Сплав по реке через ущелье, купание под водопадом и виды на вулкан среди озера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $500 за всё до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Из Манилы - к грозному вулкану и тропическим пейзажам парка
Начало: Ваш отель в г. Манила
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $375 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Маниле
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Маниле
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $46 за всё до 3 чел.
Трансфер на автобусе Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на автобусе Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Начало: Пункт посадки в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Завтра в 11:00
10 авг в 07:00
$19 за человека
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Два лика дикой природы: водопад Хулуган и Затерянная долина - из Манилы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два лика дикой природы: водопад Хулуган и Затерянная долина - из Манилы
Погрузитесь в контрастные эмоции: от грохота водопада Хулуган до спокойствия Затерянной долины. Этот день запомнится надолго
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
от $610 за всё до 3 чел.
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком
На машине
Джиппинг
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком
Добраться до кратера и ощутить мощь природы
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $650 за всё до 3 чел.
Манила: всё самое главное
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: всё самое главное
От Интрамуроса и Чайна-тауна до бизнес-района с небоскрёбами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $400 за всё до 3 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Тагбиларан (или обратно)
На пароме
2 часа
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Тагбиларан (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Тагбиларане
Сегодня в 18:40
Завтра в 05:10
$27 за человека
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Ормок (или обратно)
На пароме
3 часа
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Ормок (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Ормоке
Расписание: Ежедневно в 06:00, 09:30, 13:00 и 16:30.
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$33 за человека
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Сикихор (или обратно)
На пароме
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Сикихор (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Сикихоре
Расписание: • Себу — Сикихор: 05:10; 13:00.<br>• Сикихор — Себу: 08:20; 14:30.
Завтра в 05:10
10 авг в 05:10
$52 за человека
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Суригао (или обратно)
На пароме
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Суригао (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Суригао
Расписание: Из Себу в Суригао-Сити: 07:00.<br>Из Суригао-Сити в Себу: 13:00.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$56 за человека
Тааль и ТагайТай: Огненное сердце и зелёные просторы
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тааль и ТагайТай: Огненное сердце и зелёные просторы
Начало: Ваш отель в г. Манила
Расписание: Ежедневно. В 6 ч. утра
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$308 за всё до 12 чел.
Морская симфония Эль-Нидо: День среди скал и лагун
8 часов
Индивидуальная
Морская симфония Эль-Нидо: День среди скал и лагун
Начало: Лодочная станция Эль-Нидо
Расписание: Ежедневно. Отправление в 8 утра.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$360 за всё до 30 чел.
Дневной транзит по Маниле: Интрамурос, залив и Макати
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дневной транзит по Маниле: Интрамурос, залив и Макати
Начало: Манила, ваш аэропорт
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$510 за всё до 4 чел.
Закат и огни Манилы: Быстрый транзит
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Закат и огни Манилы: Быстрый транзит
Начало: Манила, ваш аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$570 за всё до 4 чел.
Вулкан Тааль: живое сердце Филиппин
10 часов
Индивидуальная
Вулкан Тааль: живое сердце Филиппин
Начало: Манила, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$390 за человека
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Думагете (или обратно)
На пароме
4 часа
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Думагете (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Думагете
Расписание: • Себу — Думагете: 08:20.<br>• Думагете — Себу: 13:00.
$54 за человека
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Паломпон (или обратно)
На пароме
3 часа
Групповая
Трансфер на пароме OceanJet: Себу - Паломпон (или обратно)
Начало: Морской порт в Себу или Паломпоне
Расписание: • Себу — Паломпон: 10:00.<br>• Паломпон — Себу: 13:30.
$33 за человека
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
$231 за всё до 12 чел.
Трансфер на минивэне Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на минивэне Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Начало: Ваш отель в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Расписание: Ежедневно в 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30 и 17:30.
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Выгодный трансфер в Маниле
Отличный водитель, всегда вовремя и просто приятный человек. Машина у него просторная и чистая, ехать в ней очень удобно. Езда была аккуратной, что для меня важно. Автомобиль в отличном состоянии. Очень пунктуальный, точно не заставляет ждать.
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Т
Манила - первое знакомство
За три недели отдыха в марте-апреле на Филиппинах побывали на семи индивидуальных экскурсиях. Экскурсия "Манила - первое знакомство" с гидом
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Евгением лучшая из них! Лучшая благодаря гиду. Евгений грамотно составил план посещения знаковых мест Манилы, распределил время, нагрузку пеших переходов так, что уставать не успевали, интересно, живо, с некоторым юмором рассказал о каждой локации, ответил на все возникающие по ходу экскурсии вопросы. Помог советом и делом в части покупки сувениров и уже за пределами времени экскурсии устроил нам возможность полюбоваться закатом над бухтой Манилы. Весь тур прошёл в спокойной доброжелательной атмосфере. Евгений, спасибо за Ваш высокий профессионализм! Будем рады вернуться на Филиппины. Уверены, что впечатления даже самых взыскательных туристов от организованных Вами туров будут яркими и незабываемыми! Так держать!

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А
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Экскурсия получилась максимально насыщенная, столько положительных эмоций за один день: акулы, каньонинг покорил нас (правда ноги еще несколько дней болели от нагрузки 😅), черепахи. Мы с удовольствием повторили бы этот день
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О
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Экскурсию точно порекомендую.

Из минусов отмечу, что
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мы стартовали и в этот редкий день был туман и мелкий дождь(а организатор нас вечером об этом не предупредил), поэтому в начале вообще ничего не было видно, но потом распогодилось.

Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
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Ю
Манила - первое знакомство
Экскурсия в Манилу оставила очень приятное впечатление. Город сочетает богатую историю и современную жизнь от колониальной архитектуры Интрамуроса до оживленных рынков и небоскребов. Гид Евгений рассказывал много интересных фактов о культуре и традициях Филиппин.
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Марина
Остров Лусон: главное за один день
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в программе было точно выполнено,
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а также Евгений предложил заехать ещё в парочку мест и магазинов, которые были нам интересны. Мы в восторге от экскурсии, спасибо!:) Это того стоит!

Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в+4
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
Евгению огромное спасибо, всё чётко организовано. Ездили на экскурсию по острову Лусон, всё что заявлено в
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Яна
Манила - первое знакомство
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось+1
Наша экскурсия была очень комфортной, Евгений встретил в аэропорте, показал вулкан, город. Мне понравилось
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Анастасия
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка вокруг озера была очень красивой и информативной, хотя нам не очень повезло с погодой)
Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка
Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка
Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка
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Л
Трансфер на автобусе Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Очень удобная услуга трансфер до Эль-Нидо.
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка
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была распланирована почти поминутно (форс-мажоры не предусматривались)! Так как давно пользуюсь приложением «Спутник», нашла там необходимый трансфер. Отдельно хотим поблагодарить Дмитрия, он оперативно решил вопрос, выходил на связь в любое время и помог оформить трансфер в очень короткие сроки.

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Л
Трансфер на автобусе Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (или обратно)
Воспользовались услугой трансфер до Эль-Нидо.
Мы оказались в щекотливой ситуации, приехали на отдых и не приобрели трансфер заранее, а поездка была
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распланирована почти поминутно. Так как давно пользуюсь приложением «Спутник», нашла там необходимый трансфер. Хотим поблагодарить Дмитрия (организатор), он оперативно решил вопрос, выходил на связь в любое время и оформил трансфер в очень короткие сроки.

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Всего 36 отзывов в Маниле

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле

Самые популярные экскурсии в Маниле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
  1. Манила - первое знакомство;
  2. Остров Лусон: главное за один день;
  3. Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы;
  4. Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы;
  5. Выгодный трансфер в Маниле.
Что посмотреть в Маниле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чегемские водопады;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Маниле в августе 2026
Сейчас в Маниле можно забронировать 24 экскурсии от 19 до 650. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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