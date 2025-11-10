Описание трансфер
Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между городом Себу (остров Себу) и городом Сикихор (остров Сикихор). Воспользуйтесь самым простым и удобным способом добраться до двух основных туристических направлений в регионе Висайских островов.
Путешествуйте с Ocean
Jet, одним из самых авторитетных паромных операторов на Филиппинах. Благодаря ежедневным отправлениям вы можете выбрать дату и время, которые идеально соответствуют вашему графику. Время отправления:
Себу — Сикихор: 05:10; 13:00 (с остановкой в городе Тагбиларан, остров Бохол).
• Сикихор — Себу: 08:20; 14:30 (с остановкой в городе Тагбиларан, остров Бохол). Важная информация:
- Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.
- Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.
- Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо перечислить на карту банка Филиппин через онлайн-приложение Сбербанка в течение 24 часов после бронирования через данный сервис.
Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats
App или Telegram.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Себу
- Город Сикихор
- Город Тагбиларан
Что включено
- Билет на трансфер в одну сторону
- Багаж: ручная кладь до 15 кг, размер 25 см x 35 см x 40 см
Что не входит в цену
- Терминальный сбор (25 песо)
- Плата за багаж (более 15 кг на пассажира) или размер более 25 см x 35 см x 40 см
- Стоимость страховки за ручную кладь ограничена суммой 100 филиппинских песо на пассажира
- Стоимость страховки зарегистрированного багажа и груза ограничена 100 филиппинских песо на пассажира, если пассажир не заявил более высокую стоимость и не оплатил дополнительный тариф
Место начала и завершения?
Морской порт в Себу или Сикихоре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
