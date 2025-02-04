1 час
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Хетафе (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 06:00
5 фев в 06:00
от $14 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Маасин (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 07:00
5 фев в 07:00
от $33 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Ормок (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 07:30
5 фев в 07:30
от $33 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Паломпон (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:00
5 фев в 10:00
от $33 за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Сикихор (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 08:30
5 фев в 08:30
от $52 за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Боколод - ИлоИло (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 10:00
5 фев в 10:00
от $25 за человека
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Суригао (или обратно)
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 09:30
5 фев в 09:30
от $56 за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Тагбиларан
Удобный трансфер на пароме OceanJet между Себу и Тагбилараном. Выберите подходящее время и наслаждайтесь комфортной поездкой. Бронируйте заранее
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между Тагбилараном (о»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 05:30
5 фев в 05:30
от $27 за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме Себу - Думагете
Путешествие между Себу и Думагете стало проще с OceanJet. Забронируйте паром и наслаждайтесь быстрым и комфортным трансфером по Висайским островам
Начало: Морской порт
«Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г»
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 08:30
5 фев в 08:30
от $54 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «На пароме»
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