Полезная информация о Нагах
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Местное время в Нагах
03:2719
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Наги
|По-английски
|Naga
|Население города
|174 931 чел.
|Аэропорт
|Нага WNP
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря
Где находится Наги на карте
Наги