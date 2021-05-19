Полезная информация о Нагах

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Местное время в Нагах
03:2719
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаНаги
По-английскиNaga
Население города174 931 чел.
АэропортНага WNP
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота4 м. от уровня моря

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Наги

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