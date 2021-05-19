Всё о Сан-Фернандо

Полезная информация о Сан-Фернандо

Что нужно знать о Сан-Фернандо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Фернандо
04:2636
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаСан-Фернандо
По-английскиSan Fernando
Столица регионаСан-Фернандо является столицей региона
Население города251 248 чел.
АэропортСан Фернандо SFE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Сан-Фернандо на карте