Полезная информация о Сан-Фернандо
Что нужно знать о Сан-Фернандо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Фернандо
04:2636
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Сан-Фернандо
|По-английски
|San Fernando
|Столица региона
|Сан-Фернандо является столицей региона
|Население города
|251 248 чел.
|Аэропорт
|Сан Фернандо SFE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря