Полезная информация о Кокколе

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Местное время в Кокколе
22:2731
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаКоккола
По-английскиKokkola
Столица регионаКоккола является столицей региона
Население города35 586 чел.
АэропортКоккола KOK
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота9 м. от уровня моря

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