Полезная информация о Кокколе
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Местное время в Кокколе
22:2731
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Коккола
|По-английски
|Kokkola
|Столица региона
|Коккола является столицей региона
|Население города
|35 586 чел.
|Аэропорт
|Коккола KOK
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Коккола на карте
Коккола