Полезная информация о Куопио
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Местное время в Куопио
20:4549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Куопио
|По-английски
|Kuopio
|Столица региона
|Куопио является столицей региона
|Население города
|89 104 чел.
|Аэропорт
|Куопио KUO
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|90 м. от уровня моря
Где находится Куопио на карте
Куопио