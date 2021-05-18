Полезная информация о Куопио

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Местное время в Куопио
20:4549
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаКуопио
По-английскиKuopio
Столица регионаКуопио является столицей региона
Население города89 104 чел.
АэропортКуопио KUO
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота90 м. от уровня моря

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