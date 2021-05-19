Полезная информация о Лахти
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Местное время в Лахти
03:2331
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Лахти
|По-английски
|Lahti
|Столица региона
|Лахти является столицей региона
|Население города
|98 826 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря