Полезная информация о Лахти

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Местное время в Лахти
03:2331
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаЛахти
По-английскиLahti
Столица регионаЛахти является столицей региона
Население города98 826 чел.
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота105 м. от уровня моря

Где находится Лахти на карте

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