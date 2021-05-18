Полезная информация о Миккели

Что нужно знать о Миккели: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Миккели
23:2648
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаМиккели
По-английскиMikkeli
Столица регионаМиккели является столицей региона
Население города46 550 чел.
АэропортМиккели MIK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота85 м. от уровня моря

Где находится Миккели на карте