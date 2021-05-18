Полезная информация о Миккели
Что нужно знать о Миккели: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Миккели
23:2648
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Миккели
|По-английски
|Mikkeli
|Столица региона
|Миккели является столицей региона
|Население города
|46 550 чел.
|Аэропорт
|Миккели MIK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|85 м. от уровня моря