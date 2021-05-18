Полезная информация об Оулу

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Местное время в Оулу
20:4602
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаОулу
По-английскиOulu
Столица регионаОулу является столицей региона
Население города128 618 чел.
АэропортОулу OUL
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота15 м. от уровня моря

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