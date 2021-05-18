Полезная информация о Пори
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Местное время в Пори
23:2654
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Пори
|По-английски
|Pori
|Столица региона
|Пори является столицей региона
|Население города
|76 772 чел.
|Аэропорт
|Пори POR
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Пори на карте
Пори