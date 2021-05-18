Полезная информация о Пори

Что нужно знать о Пори: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пори, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пори
23:2654
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаПори
По-английскиPori
Столица регионаПори является столицей региона
Население города76 772 чел.
АэропортПори POR
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Пори на карте

Пори фото города
Пори

Когда лучше лететь в Пори

Расписание авиа-рейсов