Всё о Сейняйоках

Полезная информация о Сейняйоках

Что нужно знать о Сейняйоках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сейняйоках
22:2737
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаСейняйоки
По-английскиSeinaejoki
Столица регионаСейняйоки является столицей региона
Население города32 149 чел.
АэропортИлмайоки SJY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота50 м. от уровня моря

Где находятся Сейняйоки на карте