Полезная информация о Сейняйоках
Что нужно знать о Сейняйоках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сейняйоках
22:2737
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Сейняйоки
|По-английски
|Seinaejoki
|Столица региона
|Сейняйоки является столицей региона
|Население города
|32 149 чел.
|Аэропорт
|Илмайоки SJY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря