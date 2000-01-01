Планируя посетить Финляндию, необходимо приобрести страховку. Обезопасить себя от непредвиденных расходов и переживаний позволит дополнительный страховой полис.

С какой страховой компанией лучше сотрудничать? На что обращать внимание? Куда обращаться после несчастного случая? Эти вопросы обсуждаются в статье.

Обязательна ли страховка для россиян?

Для въезда в Финляндию страховка — обязательна. Без нее нельзя посещать шенгенскую зону.

Какая страховка нужна для визы Финляндии?

При оформлении визы выдается обязательная туристическая страховка, покрывающая минимальные расходы на врачебную помощь. Полис должен быть без франшизы, а его действие распространяется в шенгенской зоне. Получить полис следует не позднее, чем за 7 дней до въезда в страну.

Туристическая страховка должна покрывать расходы на:

Прием терапевта;

прием узких специалистов;

вызов врача;

госпитализацию;

лабораторные исследования;

пребывание в стационаре;

амбулаторное лечение;

получение рецептурных препаратов;

транспортировку в медицинское учреждение любым;

репатриацию.

Минимальная сумма покрытия страховки - 30 000 EUR

Можно ли купить страховку от не вылета в Финляндию?

Да, можно. Следует выбрать эту опцию и указать стоимость тура при заключении договора. Многие компании предоставляют несколько вариантов страховки от непредвиденных ситуаций. Полис обеспечивает финансовую защиту после болезни, потери багажа, отмены поездки.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

По такому полису окажут минимальные услуги в государственной клинике. Он покроет расходы на вызов врача, неотложное посещение стоматолога, покупку лекарств (при наличии рецепта) и амбулаторное лечение.

Но по нему не окажут помощи при получении серьезных травм и операциях. Самостоятельно оформляйте страховку с более высоким лимитом покрытия услуг.

Какие опасности ждут в стране?

Климат . Там короткое лето и холодные зимы. Всегда берите с собой теплую одежду и обувь на случай похолодания.

. Там короткое лето и холодные зимы. Всегда берите с собой теплую одежду и обувь на случай похолодания. Инфекции . В связи с пандемией коронавируса пересечь границу возможно только вакцинированным людям. В пик заболеваемости могут быть введены ограничения на работу развлекательных заведений.

. В связи с пандемией коронавируса пересечь границу возможно только вакцинированным людям. В пик заболеваемости могут быть введены ограничения на работу развлекательных заведений. Флора и фауна . В селах и городских парках много комаров и клещей. Применяйте репелленты, а после укуса клеща обращайтесь к врачу.

. В селах и городских парках много комаров и клещей. Применяйте репелленты, а после укуса клеща обращайтесь к врачу. Кухня. Финны едят тяжелую и непривычную для иностранцев пищу. Это следует учитывать при посещении кафе и ресторанов.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

Группы лиц, которые должны быть застрахованы при въезде в Финляндию:

Спортсмены - квалифицированная помощь, компенсация в случае травмы на тренировках и соревнованиях, временной потери трудоспособности или заболеваний. Туристы - компенсация за отмену поездки, задержку или отмену рейса, за потерю или повреждения багажа, страхование гражданской ответственности и финансовых рисков, включение стоматологической помощи, активного и экстремального туризма; Люди, которые оправляются на работу или в командировку по бизнесу - покрытие медицинских расходов, помощь при несчастных случаях. Студенты - медицинская, гражданская и правовая помощь.

Независимо от цели поездки, каждому следует иметь страховку от Covid-19. Беременность не является страховым случаем. Но в некоторых полисах оговаривается оказание помощи на ранних сроках.

Какую страховку выбрать?

Хорошая страховка должна включать важные опции и предусматривать все типы страхования. На сайте можно выбрать подходящий вариант страхового полиса и рассчитать его стоимость. Достаточно ввести ваши личные данные, возраст и дату поездки в специальную форму.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Позвоните в сервисную компанию по номеру из вашего полиса.

Сообщите оператору:

Название страховщика;

фамилию и имя застрахованного;

номер и срок действия полиса;

свое состояние;

местонахождение;

номер телефона.

Сервисный центр организует перемещение в ближайшую больницу.

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Медицинские услуги не будут оказаны человеку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По обычному полису не оказывают помощь после активного отдыха и полученных вследствие него травм.

Не пытайтесь сначала заниматься самолечением, а затем обращаться за помощью к медикам. Их работу придется оплачивать самостоятельно. Прежде чем вызывать неотложную помощь, свяжитесь с сервисным центром страховой компании, иначе страховка не покроет расходы на лечение.

На каком уровне медицина в стране?

Лечение в Финляндии вполне доступно для иностранных туристов. Медицина Финляндии подразделяется на бесплатную помощь и платные услуги. Бесплатную помощь по полису оказывают всем жителям страны. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Туристы также могут получить консультацию, диагностику и лечение у некоторых специалистов по медицинской страховке.

Базовое медицинское обслуживание не дает возможности бесплатно пройти серьезные лабораторные и диагностические исследования, вылечить редкие заболевания. Для этого в стране имеется несколько специальных университетских клиник. Обследование и лечение в них покрывается страховкой, но пациенту приходится оплатить часть от стоимости оказанных услуг.