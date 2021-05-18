Полезная информация о Тампере

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Местное время в Тампере
23:2712
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаТампере
По-английскиTampere
Столица регионаТампере является столицей региона
Население города202 687 чел.
АэропортТампере TMP
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота114 м. от уровня моря

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