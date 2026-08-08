Индивидуальная
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Турку - первое знакомство
Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €117 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €351 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Турку
Самые популярные экскурсии в Турку
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Турку в августе 2026
Сейчас в Турку можно забронировать 2 экскурсии от 117 до 351. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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