Все экскурсии в Турку
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Турку – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €117. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Турку почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Финляндии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€117
за 1-10 чел.
Турку — первое знакомство
Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€351
за 1-4 чел.
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Турку»
- ШШумаева1 июля 2021Мы с мужем провели прекрасный летний день в компании замечательного экскурсовода Антонины. С ней мы прогулялись по Турку с посещением замка и кафедрального собора, а также съездили в симпатичный Наантали, где вкусно пообедали в ресторане на набережной. Нам все понравилось. Спасибо большое!
- JJulia10 августа 2020Интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Татьяне. Татьяна - человек увлеченный своим делом. С какой любовью она говорила о каждой скульптуре, о каждой достопримечательности, как ей хотелось донести до нас всю информацию о Турку и Финляндии. Приятно общаться с человеком, который любит своё дело.
- ММихаил26 июля 2020Татьяна потрясающий гид! Рядом с ней история Турку оживает. Однозначно рекомендую всем. Кроме самой экскурсии Татьяна дала много важных советов по тому как провести время в Турку, благодаря по которым, отдых в Турку стал незабываемым.