Отзыв на: Турку — первое знакомство Ш Шумаева 5 Мы с мужем провели прекрасный летний день в компании замечательного экскурсовода Антонины. С ней мы прогулялись по Турку с посещением замка и кафедрального собора, а также съездили в симпатичный Наантали, где вкусно пообедали в ресторане на набережной. Нам все понравилось. Спасибо большое!

Отзыв на: Турку — первое знакомство J Julia 5 Интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Татьяне. Татьяна - человек увлеченный своим делом. С какой любовью она говорила о каждой скульптуре, о каждой достопримечательности, как ей хотелось донести до нас всю информацию о Турку и Финляндии. Приятно общаться с человеком, который любит своё дело.