Найдено 2 экскурсии в Турку на русском языке, цены от €117. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Турку - первое знакомство Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии от €117 за всё до 10 чел. На машине 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке Начало: Ваш отель от €351 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Турку Самые популярные экскурсии в Турку Турку - первое знакомство; Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Турку в августе 2026 Сейчас в Турку можно забронировать 2 экскурсии от 117 до 351. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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