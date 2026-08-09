Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке
Портовый Турку — первая столица Финляндии — удивляет необыкновенной атмосферой.
Кажется, что время здесь остановилось, и на мощеных улочках со старинными зданиями из кирпича все еще можно встретить средневековых жителей.
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духом города, вы побываете в Кафедральном соборе, пройдете по району Порт-Артур, известному деревянными постройками и заглянете в замок, где жила королевская семья Швеции.
Я помогу разобраться в средневековом прошлом города и познакомлю с бытом жителей Турку, чтобы вы еще лучше смогли понять Финляндию.
Описание экскурсии
Вас ожидает
О, славное Средневековье!
История города с многолетним прошлым оживет для вас в его центре. Вы увидите Кафедральный собор и средневековую крепость, полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами, появившимися здесь в начале 20 века. Я объясню, как после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические храмы. В один из них — Кафедральный собор Турку — зайдем, чтобы узнать историю католического, а после реформации — лютеранского собора.
Внутри королевской крепости
Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со средневековым интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А на музейной экспозиции разберетесь, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.
Организационные детали
Билет в замок не включен в стоимость экскурсии (взрослый билет стоит 12 евро, детский — 5).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Турку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 159 туристов
Гид-экскурсовод по Хельсинки, Порвоо, Турку, Наантали, Котка.
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