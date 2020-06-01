Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город

Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке

Евгения
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Евгения – ваш гид
Портовый Турку — первая столица Финляндии — удивляет необыкновенной атмосферой.

Кажется, что время здесь остановилось, и на мощеных улочках со старинными зданиями из кирпича все еще можно встретить средневековых жителей.

Чтобы проникнуться духом города, вы побываете в Кафедральном соборе, пройдете по району Порт-Артур, известному деревянными постройками и заглянете в замок, где жила королевская семья Швеции.

Я помогу разобраться в средневековом прошлом города и познакомлю с бытом жителей Турку, чтобы вы еще лучше смогли понять Финляндию.
351 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
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Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город

Вас ожидает

О, славное Средневековье!
История города с многолетним прошлым оживет для вас в его центре. Вы увидите Кафедральный собор и средневековую крепость, полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами, появившимися здесь в начале 20 века. Я объясню, как после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические храмы. В один из них — Кафедральный собор Турку — зайдем, чтобы узнать историю католического, а после реформации — лютеранского собора.

Внутри королевской крепости
Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со средневековым интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А на музейной экспозиции разберетесь, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.

Организационные детали

Билет в замок не включен в стоимость экскурсии (взрослый билет стоит 12 евро, детский — 5).

Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Гид-экскурсовод по Хельсинки, Порвоо, Турку, Наантали, Котка.
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Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Турку — первое знакомствоТурку — первое знакомствоТурку — первое знакомство
117 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии
Вы погуляете по центру Турку и увидите деревянные домики и монументальные здания в стиле ампир, зайдете в Кафедральный собор и посетите роскошный старинный замок, где жила королевская семья. Я расскажу, чем отличается Турку от других финских городов, и раскрою его секреты!

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