Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Портовый Турку — первая столица Финляндии — удивляет необыкновенной атмосферой.Кажется, что время здесь остановилось, и на мощеных улочках со старинными зданиями из кирпича все еще можно встретить средневековых жителей.Чтобы проникнуться

духом города, вы побываете в Кафедральном соборе, пройдете по району Порт-Артур, известному деревянными постройками и заглянете в замок, где жила королевская семья Швеции. Я помогу разобраться в средневековом прошлом города и познакомлю с бытом жителей Турку, чтобы вы еще лучше смогли понять Финляндию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вас ожидает

О, славное Средневековье!

История города с многолетним прошлым оживет для вас в его центре. Вы увидите Кафедральный собор и средневековую крепость, полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами, появившимися здесь в начале 20 века. Я объясню, как после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические храмы. В один из них — Кафедральный собор Турку — зайдем, чтобы узнать историю католического, а после реформации — лютеранского собора.

Внутри королевской крепости

Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со средневековым интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А на музейной экспозиции разберетесь, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.

Организационные детали

Билет в замок не включен в стоимость экскурсии (взрослый билет стоит 12 евро, детский — 5).