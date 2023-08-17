2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии
Вы погуляете по центру Турку и увидите деревянные домики и монументальные здания в стиле ампир, зайдете в Кафедральный собор и посетите роскошный старинный замок, где жила королевская семья. Я расскажу, чем отличается Турку от других финских городов, и раскрою его секреты!
Вы посетите Кафедральный собор и узнаете историю католического, а после Реформации — лютеранского храма. Полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами начала XX века. Я раскрою богатую историю Турку и поясню, почему после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические церкви.
Тайны королевской крепости
Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я в красках расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со старинными интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А еще я покажу, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.
Организационные детали
Билет в замок не включен в стоимость экскурсии — 12 евро взрослый, 5 евро — детский.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Турку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 159 туристов
Гид-экскурсовод по Хельсинки, Порвоо, Турку, Наантали, Котка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Лилиан
Большое спасибо нашему гиду Антонине за увлекательную экскурсию, ознакомление с историей Турку и его достопримечательностми😊🤗 Было познавательно и увлекательно, респект. 👏👏👏
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Е
Екатерина
Мы отлично провели время в Турку. Спасибо Антонине за интересный рассказ. Впервые приехали в Турку и без экскурсии трудно бы было составить представление о городе, его истории, традициях и сегодняшнем дне. Рекомендую!
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Айгуль
Антонина - прекрасный гид. Она смогла построить экскурсию так, чтобы учесть наши потребности и желания. Очень рекомендуем!
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С
Светлана
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Антонине за замечательную экскурсию. День был дождливым, но очень душевным благодаря профессионализму и энтузиазму нашего гида. Мы узнали много нового и интересного о городе, читать дальшеуменьшить
замке Турку, Кафедральном соборе. Экскурсия получилась захватывающей. После экскурсии Антонина проводила нас до регаты, поэтому мы с удовольствием посмотрели на яхты и корабли, которые приплыли в Турку со всего мира. Спасибо за отличный опыт и незабываемые впечатления!
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J
Julia
Интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Татьяне. Татьяна - человек увлеченный своим делом. С какой любовью она говорила о каждой скульптуре, о каждой достопримечательности, как ей хотелось донести до нас всю информацию о Турку и Финляндии. Приятно общаться с человеком, который любит своё дело.
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Ш
Шумаева
Мы с мужем провели прекрасный летний день в компании замечательного экскурсовода Антонины. С ней мы прогулялись по Турку с посещением замка и кафедрального собора, а также съездили в симпатичный Наантали, где вкусно пообедали в ресторане на набережной. Нам все понравилось. Спасибо большое!