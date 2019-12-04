2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Финляндия
  2. Экскурсии

  3. Турку — первое знакомство

Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии

Евгения
Задать вопрос
Евгения – ваш гид
Вы погуляете по центру Турку и увидите деревянные домики и монументальные здания в стиле ампир, зайдете в Кафедральный собор и посетите роскошный старинный замок, где жила королевская семья.

Я расскажу, чем отличается Турку от других финских городов, и раскрою его секреты!
117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство

Что вас ожидает

О, славное Средневековье!
Вы посетите Кафедральный собор и узнаете историю католического, а после Реформации — лютеранского храма. Полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами начала XX века. Я раскрою богатую историю Турку и поясню, почему после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические церкви.

Тайны королевской крепости
Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я в красках расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со старинными интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А еще я покажу, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.

Организационные детали

Билет в замок не включен в стоимость экскурсии — 12 евро взрослый, 5 евро — детский.

Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Евгения
Евгения
Гид-экскурсовод по Хельсинки, Порвоо, Турку, Наантали, Котка.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2019
Хорошая, познавательная экскурсия!) рекомендую
9 августа 2019
Отличная обзорная экскурсия. Грамотно составленный маршрут, интересный рассказчик. Все было очень хорошо. Рекомендуем

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый городИз Хельсинки в Турку — поездка в средневековый городИз Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
351 за экскурсию
2.5 часа
Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке
Портовый Турку — первая столица Финляндии — удивляет необыкновенной атмосферой. Кажется, что время здесь остановилось, и на мощеных улочках со старинными зданиями из кирпича все еще можно встретить средневековых жителей. Чтобы проникнуться духом города, вы побываете в Кафедральном соборе, пройдете по району Порт-Артур, известному деревянными постройками и заглянете в замок, где жила королевская семья Швеции. Я помогу разобраться в средневековом прошлом города и познакомлю с бытом жителей Турку, чтобы вы еще лучше смогли понять Финляндию.

Выбирайте и другие экскурсии в Турку

ПешкомВсеНа автомобилеОбзорныеИндивидуальныеИстория и архитектура