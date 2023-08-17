2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по центру Турку и увидите деревянные домики и монументальные здания в стиле ампир, зайдете в Кафедральный собор и посетите роскошный старинный замок, где жила королевская семья. Я расскажу, чем отличается Турку от других финских городов, и раскрою его секреты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О, славное Средневековье!

Вы посетите Кафедральный собор и узнаете историю католического, а после Реформации — лютеранского храма. Полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами начала XX века. Я раскрою богатую историю Турку и поясню, почему после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические церкви.

Тайны королевской крепости

Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я в красках расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со старинными интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А еще я покажу, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.

Организационные детали

Билет в замок не включен в стоимость экскурсии — 12 евро взрослый, 5 евро — детский.