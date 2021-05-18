Полезная информация о Йоэнсуу
Что нужно знать о Йоэнсуу: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Йоэнсуу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Йоэнсуу
20:4613
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Йоэнсуу
|По-английски
|Joensuu
|Столица региона
|Йоэнсуу является столицей региона
|Население города
|53 388 чел.
|Аэропорт
|Йоэнсуу JOE
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|72 м. от уровня моря
Где находится Йоэнсуу на карте
Йоэнсуу