Полезная информация о Йоэнсуу

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Местное время в Йоэнсуу
20:4613
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаЙоэнсуу
По-английскиJoensuu
Столица регионаЙоэнсуу является столицей региона
Население города53 388 чел.
АэропортЙоэнсуу JOE
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота72 м. от уровня моря

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