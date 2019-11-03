8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо огромное за экскурсию прекрасной Елене. Гид,Елена, замечательнейший человек и прекрасный рассказчик, влюбленный в Анси. Вот эту любовь и восхищение городом она смогла передать и нам. Было ощущение того, что мы путешествуем не с человеком, с которым познакомились минуту назад, а с хорошим другом, пригласившим нас в гости. За два часа, к сожалению это очень мало, Елена смогла нас заворожить обаянием города, переплетая в своем рассказе и легенды, и современность. Мы успели и полюбоваться архитектурой города, и побывать на фермерской ярмарке, где Елена любезно помогла нам с выбором продукции, пофотографироваться, пройти по улочкам старого города, заглянуть в удивительный мир магазинчиков ("Милый грех", где продают шоколад) и, конечно, побывать на озере. И все это заслуга Елены, которая очень четко спланировала весь маршрут. Нам очень не хотелось с ней расставаться, но время пролетело очень быстро. Елена, это человек солнышко, который дарит тепло и радость. Советую всем воспользоваться услугами этого гида, не пожалеете. Влюбитесь как в город Ансти, так и в самого гида. Елена, спасибо. Счастья, удачи и благодарных путешественников. А может быть и до встречи.