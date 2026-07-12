8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить Но несмотря на это мы были и на берегу озера и прошлись по каналам, любовались соборами и восхищались красотой города. По рекомендации Лены, мы позавтракали в очень аутентичном французском ресторане. Благодаря Лене, осталось прекрасное «послевкусие» от нашего путешествия по Анси.

Спасибо огромное Лене за экскурсию. Она была очень интересная и насыщенная, мы очень много узнали о истории Анси и знаменитых французов из этого места. Нам не очень повезло с погодой.