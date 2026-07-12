8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время нашей прогулки по живописным местам вы познакомитесь с историей Анси, начиная с римских времен и заканчивая сегодняшними днями. Я расскажу, как небольшой римский город Бутае превратился в чудесную столицу Верхней Савойи.
Описание экскурсии
Анси — альпийская Венеция, настоящий, как модно сейчас говорить — «аутентичный», сохранивший свой истинный образ с дальних времен, средневековый город, который хранит память об удивительных исторических событиях.
Что вас ожидает
- Мы встретимся на набережной озера Анси, погрузимся в сень Садов Европы и полюбуемся панорамой, словно декорациями балета «Лебединое озеро».
- Вы загадаете желание на мосту влюбленных и узнаете, чем живет сейчас любимое место прогулок аннесийцев — Марсово Поле.
- Мы «нырнем» в прохладные аркады старого Анси, чтобы увидеть собор Нотр-Дам и старинную Ратушу. Нас встретит самый романтический уголок этого волшебного города, где вы услышите «фривольную» историю любви.
- После вас ждут собор Святого Петра, встреча под Часами в Старом городе и замок графов Женевских-Немур.
- После прогулки по старым пассажам и мостикам над рекой Тью мы увидим «визитную карточку» Анси — Старую Тюрьму или Дворец на острове. Вы услышите легенды о ревнивой королеве, верном легионере, завистливом Ришелье и другие.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включено: билеты в замок и музей (около 6 евро), посещение кафе (от 1,5 евро и выше) или прогулка на кораблике (от 14 евро и выше и только в летний сезон).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 271 туриста
Живу в Анси (Рона-Альпы, Франция) с 2011 года. Я петербурженка и очень люблю свой родной город, но Анси тоже занял особое место в сердце. С радостью делюсь знаниями о Верхней Савойе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась короткая и содержательная экскурсия по Аннеси от Елены. не хотелось расставаться настолько было интересно. Елена с большим энтузиазмом рассказала об истории и современной жизни города, показала основные достопримечательности и дала ценные советы где купить сыры и местные вина! всем рекомендую экскурсии Елены.
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О
Экскурсия очень понравилась - душевная, информативная, отлично структурированная. Два часа пролетели незаметно! Елена своим воодушевленным рассказом зародила во мне желание переехать в Анси:) Рекомендую!
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Спасибо огромное Лене за экскурсию. Она была очень интересная и насыщенная, мы очень много узнали о истории Анси и знаменитых французов из этого места. Нам не очень повезло с погодой.
Елена
Ответ организатора:
Александр, спасибо большое за высокую оценку моей экскурсии и за тёплые слова. Мне было очень приятно показать вам наш замечательный городок - Савойскую Венецию. Хороших вам гидов в путешествиях!
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У
Благодарим Елену за замечательную экскурсию! Спасибо большое за такой тщательный подход: отличное сочетание исторических событий, географии, интересных и необычных фактов. Экскурсовод рассказывает с любовью и интересом об Анси. Видно, что материал подобран очень тщательно. Обязательно рекомендуем попасть на приятный познавательный променад с Еленой!
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А
Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно! нам очень понравилось, однозначно будем рекомендовать друзьям. Марие большая благодарность, особенно за гастро-рекомендации👍🏼
Елена
Ответ организатора:
Айгуль, благодарю за возможность познакомить Вас и Ваших близких с чудесным Анси и ваши тёплые слова. Прекрасных путешествий!
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Елена, огромное спасибо за замечательную экскурсию! Это было настоящее погружение в город Анси, его историю, настроение и скрытые детали. Очень интересно и душевно!
Елена
Ответ организатора:
Александр, благодарю Вас за тёплый отзыв. Я очень рада, что вы получили удовольствие от встречи с Анси! Пусть будет повод вернуться!
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