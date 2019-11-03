8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Анси — история и легенды альпийской Венеции

Романтика и достояние средневекового города

Елена
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Елена – ваш гид
Во время нашей прогулки по живописным местам вы познакомитесь с историей Анси, начиная с римских времен и заканчивая сегодняшними днями.

Я расскажу, как небольшой римский город Бутае превратился в чудесную столицу Верхней Савойи.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Мэрия города Анси
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции

Анси — альпийская Венеция, настоящий, как модно сейчас говорить — “аутентичный”, сохранивший свой истинный образ с дальних времен, средневековый город, известный во всем мире, который хранит память об удивительных исторических событиях.

Программа

  • Мы встретимся на набережной озера Анси, погрузимся в сень Садов Европы и полюбуемся панорамой, словно декорациями балета “Лебединое озеро”.
  • Загадаем желание на мосту влюбленных, узнаем, чем живет сейчас любимое место прогулок аннесийцев — Марсово Поле.
  • “Нырнем” в прохладные аркады старого Анси, чтобы увидеть собор Нотр-Дам и старинную Ратушу. Нас встретит самый романтический уголок этого волшебного города, где вы услышите “фривольную” историю любви.
  • После нас ждут собор Святого Петра, встреча под Часами в Старом городе, замок графов Женевских-Немур.
  • После прогулки по старым пассажам и мостикам над рекой Тью, мы увидим “визитную карточку” Анси — Старую Тюрьму или Дворец на острове. Вы услышите легенды о ревнивой королеве, верном легионере, завистливом Ришелье и другие.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят посещение замка и музея (около 6 евро), кафетерия (от 1,5 евро и выше) или прогулки на кораблике (от 14 евро и выше и только в летний сезон).

Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Анси — история и легенды альпийской Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мэрия города Анси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Рада с вами познакомиться! Я живу в Анси (Рона-Альпы, Франция) уже почти 8 лет. И хотя я петербурженка и очень люблю свой самый прекрасный город на земле, восхищение и любовь к маленькому очаровательному Анси также уживаются в моем сердце. Я с радостью делюсь с путешественниками знаниями об удивительной Верхней Савойе, которую часто называют Раем на земле. Я очень люблю историю, что подвигает меня на постоянный поиск и осмысление исторических событий во Франции, соседней Швейцарии. Сейчас я провожу экскурсии и по соседней с Анси Женеве, ведь судьбы этих городов причудливо связаны. Мой опыт успешного преподавателя, бизнес-тренера позволяет мне найти контакт с практически любой аудиторией, и туристы мне говорят Спасибо! Надеюсь, что буду вам полезной в организации отдыха или работы во Франции! До встречи в Анси!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Спасибо огромное Елене! Замечательная, интересная экскурсия по удивительному городу! Елена очаровала нас своими знаниями и буквально влюбила в этот средневековый город!!! На протяжении всей подготовки поездки была на связи, помогла добраться до этого городка. Всем рекомендуем побывать здесь!!! Огромное спасибо Елене!!!💓💓💓
27 октября 2019
Спасибо огромное Елене за чудесную экскурсию по Анси! 2 часа пролетело незаметно, и мы узнали много нового про историю города, региона, озера. Елена смогла построить экскурсию так, чтобы она была интересной и увлекательной как взрослым, так, и детям (с нами были дети возраста 6, 9 и 14 лет). Отдельное спасибо за терпение, юмор, и рекомендацию прекрасного Савойского ресторанчика на обед, которой мы воспользовались и остались крайне довольны! Оставили в Анси частичку своего сердца 💕 Непременно вернёмся!!!
1 июля 2019
Замечательная экскурсия с чудесным гидом!
3 мая 2019
Экскурсия была очень информативной! Большое спасибо! Елена - очень интересный и обаятельный экскурсовод! Ответила на все интересующие нас вопросы! Помогла разобраться в местной кухне! Желаем Елене как можно больше благодарных и любознательных туристов!
6 апреля 2019
Спасибо огромное за экскурсию прекрасной Елене. Гид,Елена, замечательнейший человек и прекрасный рассказчик, влюбленный в Анси. Вот эту любовь и восхищение городом она смогла передать и нам. Было ощущение того, что мы путешествуем не с человеком, с которым познакомились минуту назад, а с хорошим другом, пригласившим нас в гости. За два часа, к сожалению это очень мало, Елена смогла нас заворожить обаянием города, переплетая в своем рассказе и легенды, и современность. Мы успели и полюбоваться архитектурой города, и побывать на фермерской ярмарке, где Елена любезно помогла нам с выбором продукции, пофотографироваться, пройти по улочкам старого города, заглянуть в удивительный мир магазинчиков ("Милый грех", где продают шоколад) и, конечно, побывать на озере. И все это заслуга Елены, которая очень четко спланировала весь маршрут. Нам очень не хотелось с ней расставаться, но время пролетело очень быстро. Елена, это человек солнышко, который дарит тепло и радость. Советую всем воспользоваться услугами этого гида, не пожалеете. Влюбитесь как в город Ансти, так и в самого гида. Елена, спасибо. Счастья, удачи и благодарных путешественников. А может быть и до встречи.
10 января 2018
Елена, прекрасный, отзывчивый, человек. Очень интересное общение.
15 мая 2017
Восхитительная экскурсия! Восхитительный экскурсовод!
24 февраля 2017
Елена, огромное спасибо за Вашу экскурсию по Анси. Это удивительное место стало еще краше после двухчасовой прогулки по городу. Было очень интересно и хочется вернуться. Спасибо, что подстроились под наш непростой график.

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