Анси (Аннеси) — крошечная "Венеция", настоящий, аутентичный старинный городок, известный во всем мире и сохраняющий свое скромное обаяние. Анси хранит память об удивительных исторических событиях и знаменитых людях, с которыми я спешу вас познакомить. Наша встреча проходит в веселой, дружеской атмосфере - юмор и неординарный рассказ я вам обещаю!
Что входит
Прогулка по старому городу в течение 2-2
5 часрв в сопровождении опытного гида
Что не входит
В экскурсию не включены посещения музеев
замков
кафетериев.
Начало
🚩 Hotel de ville, Annecy
Место завершения
🏁 Quai la Tournette
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.