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История и легенды Альпийской Венеции

Елена О.
Елена О. – Гид из Анси
История и легенды Альпийской Венеции
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История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции

Что вы увидите

  • Сады Европы
  • Марсово поле
  • "Дом с головами"
  • колодец Св. Иоанна
  • Нотр-Дам
  • каналы и набережные города
  • ворота Сен-Клер
  • мостик Влюбленных
  • кафедральный собор и т. д.
Анси (Аннеси) — крошечная "Венеция", настоящий, аутентичный старинный городок, известный во всем мире и сохраняющий свое скромное обаяние. Анси хранит память об удивительных исторических событиях и знаменитых людях, с которыми я спешу вас познакомить. Наша встреча проходит в веселой, дружеской атмосфере - юмор и неординарный рассказ я вам обещаю!
Что входит
  • Прогулка по старому городу в течение 2-2
  • 5 часрв в сопровождении опытного гида
Что не входит
  • В экскурсию не включены посещения музеев
  • замков
  • кафетериев.
Начало
🚩 Hotel de ville, Annecy
Место завершения
🏁 Quai la Tournette
История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции
История и легенды Альпийской Венеции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена О.
Елена О.
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