Анси (Аннеси) — крошечная "Венеция", настоящий, аутентичный старинный городок, известный во всем мире и сохраняющий свое скромное обаяние. Анси хранит память об удивительных исторических событиях и знаменитых людях, с которыми я спешу вас познакомить. Наша встреча проходит в веселой, дружеской атмосфере - юмор и неординарный рассказ я вам обещаю!