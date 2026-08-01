Найдено 3 экскурсии в Анси на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 35 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Анси - история и легенды альпийской Венеции Романтика и достояние средневекового города от €140 за всё до 10 чел. На машине 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Красоты и легенды озера Анси Проехать по живописным берегам с остановками в деревушках и прикоснуться к истории мест Начало: У hôtel de ville, рядом с les jardins de l’Europe от €400 за всё до 3 чел. 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. История и легенды Альпийской Венеции Начало: Отель де Виль, Аннеси Расписание: Дни и время проведения экскурсии согласовываем индивидуально €140 за всё до 10 чел.

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