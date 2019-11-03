Все экскурсии в Анси
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Анси – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Анси почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-10 чел.
Дни и время проведения экскурсии согласовываем индивидуально
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Анси — история и легенды альпийской Венеции
Романтика и достояние средневекового города
Последние отзывы «Экскурсии Анси»
- ООлеся3 ноября 2019Спасибо огромное Елене! Замечательная, интересная экскурсия по удивительному городу! Елена очаровала нас своими знаниями и буквально влюбила в этот средневековый город! На протяжении всей подготовки поездки была на связи, помогла добраться до этого городка. Всем рекомендуем побывать здесь! Огромное спасибо Елене. 💓💓💓
- ИИрина27 октября 2019Спасибо огромное Елене за чудесную экскурсию по Анси! 2 часа пролетело незаметно, и мы узнали много нового про историю города, региона, озера. Елена смогла построить экскурсию так, чтобы она была интересной и увлекательной как взрослым, так, и детям (с нами были дети возраста 6, 9 и 14 лет). Отдельное спасибо за терпение, юмор, и рекомендацию прекрасного Савойского ресторанчика на обед, которой мы воспользовались и остались крайне довольны! Оставили в Анси частичку своего сердца 💕 Непременно вернёмся!
- ККовалёва1 июля 2019Замечательная экскурсия с чудесным гидом!