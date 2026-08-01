Индивидуальная
до 10 чел.
Анси - история и легенды альпийской Венеции
Романтика и достояние средневекового города
10 авг в 20:00
11 авг в 08:30
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красоты и легенды озера Анси
Проехать по живописным берегам с остановками в деревушках и прикоснуться к истории мест
Начало: У hôtel de ville, рядом с les jardins de l’Europe
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды Альпийской Венеции
Начало: Отель де Виль, Аннеси
Расписание: Дни и время проведения экскурсии согласовываем индивидуально
€140 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анси
Самые популярные экскурсии в Анси
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Сколько стоит экскурсия по Анси в августе 2026
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