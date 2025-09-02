Это чудесное путешествие вокруг самого чистого озера Европы — бирюзового, глубокого и немного волшебного Анси. Его береговая линия — почти марафонская дистанция, 42 километра. Но спешить не будем. Лучше остановимся в деревушках с богатой историей и легендами. Одни когда-то вдохновляли художников и кинозвёзд, другие — хранят следы далёкого прошлого.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
• Живописные деревни по берегам озера, каждая — с характером и историей
• Замок Ментон-Сен-Бернар и его удивительная легенда
• Перевал Форкла — с головокружительным видом на всё озеро
Во время экскурсии:
- вы услышите легенды о затонувшей деревне и о загадочной даме из Ангона
- раскроете, чем озеро привлекло Брюса Уиллиса, Чарли Чаплина и Брижит Бардо и что именно писал здесь Поль Сезанн
- узнаете о прошлом и настоящем этих мест, о простых фермерских буднях и о тех, кто прославил этот край
А ещё:
- в летнее время можно будет дополнительно прокатиться на кораблике, курсирующем между всеми прибрежными городками
- если захотите, остановимся на обед в одном из уютных ресторанчиков: с видом на горы, воду и неспешную жизнь Савойи
Организационные детали
- Если вас больше трёх человек, напишите мне, обсудим аренду транспорта побольше или более высокого класса
- Это не просто поездка на авто: мы много времени проводим на свежем воздухе
- Сообщите мне заранее, если хотите остановиться для перекуса или полноценного обеда. Я спланирую наш маршрут и сделаю необходимые бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У hôtel de ville, рядом с les jardins de l’Europe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анси
Провела экскурсии для 233 туристов
Рада с вами познакомиться! Я живу в Анси (Annecy) Рона-Альпы, Франция, уже более 13 лет. И хотя я петербурженка и очень люблю мой прекрасный город, восхищение и любовь к маленькому
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Штрайзент
2 сен 2025
Экскурсия вокруг озера Анси была захватывающая. Елена владеет очень хорошо материалом, интересно его преподносит, и ненавязчиво. Мы получили удовольствие от экскурсии. Благодарим Елену и желаем ей удачи в дальнейшем. Алекс и Ольга
