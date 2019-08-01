Все экскурсии и мероприятия в Арль
Индивидуально
для 3 чел.
3ч
€130
за 1-3 чел.
Арль — город, покоривший Ван Гога
👣 Пешеходная
Авторская прогулка «следуй, смотри, рисуй» по местам с картин художника
4 янв
5 янв
6 янв
ещё...
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Арль – доступно 1 экскурсия на 2022 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Арль почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 январь, февраль и март
Последние отзывы «Экскурсии Арль»
- Отзыв на: Арль — город, покоривший Ван ГогаДДмитрий1 августа 2019Великолепно! Будто бы повстречались с Ван-Гогом. Увидели все главные места города. Наталия - прекрасный рассказчик и хороший человек. Три часа прошли на одном дыхании