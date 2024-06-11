По местам Ван Гога в Арле: экскурсия-квест для детей

Погрузиться в яркий мир художника и узнать о его жизни на увлекательной интерактивной экскурсии
Вы хотите доступно объяснить ребёнку живопись и привить к ней любовь? Тогда приглашаю вас и ваших детей на нескучную прогулку, посвящённую Ван Гогу! Вы посетите места, связанные с его жизнью и творчеством. Познакомитесь с его картинами и научитесь лучше понимать искусство.

Всё это в занимательной форме с игровыми элементами: ребусами, шарадами, тестами и логическими задачами.
По местам Ван Гога в Арле: экскурсия-квест для детей
По местам Ван Гога в Арле: экскурсия-квест для детей
По местам Ван Гога в Арле: экскурсия-квест для детей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Набережную реки Рона, где художник написал одну из своих картин
  • Площадь Ламартин, где когда-то находился «жёлтый дом»
  • Площадь Форума со знаменитым кафе «Ван Гог»
  • Бывшую благотворительную лечебницу, в которой художник провел полгода

Вы узнаете:

  • Зачем Ван Гог приехал в Арль и какие произведения он здесь написал
  • Почему не сохранился «жёлтый дом», в котором он жил
  • Что художник никогда не изображал на своих картинах, но видел каждый день
  • Какие тайные послания скрыты в его работах
  • В какой технике писал Ван Гог и чем она примечательна
  • Из-за чего он попал в больницу и почему уехал из Арля

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей 6-13 лет.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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