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сказочный уголок и теперь с радостью делюсь этой любовью с моими гостями. Я специализируюсь не только на экскурсиях для взрослых, но и для детей. История, архитектура, живопись, гастрономия, традиции и обычаи Прованса — все эти темы (как и многие другие) я освещаю на своих экскурсиях. В своей работе прежде всего ценю человеческий контакт, возможность удивить, восхитить и порадовать путешественников, со многими из которых я до сих пор поддерживаю тёплые дружеские отношения. Честность, порядочность и конфиденциальность считаю неотъемлемыми составляющими своей профессии.