Вы хотите доступно объяснить ребёнку живопись и привить к ней любовь? Тогда приглашаю вас и ваших детей на нескучную прогулку, посвящённую Ван Гогу! Вы посетите места, связанные с его жизнью и творчеством. Познакомитесь с его картинами и научитесь лучше понимать искусство.
Всё это в занимательной форме с игровыми элементами: ребусами, шарадами, тестами и логическими задачами.
Всё это в занимательной форме с игровыми элементами: ребусами, шарадами, тестами и логическими задачами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Набережную реки Рона, где художник написал одну из своих картин
- Площадь Ламартин, где когда-то находился «жёлтый дом»
- Площадь Форума со знаменитым кафе «Ван Гог»
- Бывшую благотворительную лечебницу, в которой художник провел полгода
Вы узнаете:
- Зачем Ван Гог приехал в Арль и какие произведения он здесь написал
- Почему не сохранился «жёлтый дом», в котором он жил
- Что художник никогда не изображал на своих картинах, но видел каждый день
- Какие тайные послания скрыты в его работах
- В какой технике писал Ван Гог и чем она примечательна
- Из-за чего он попал в больницу и почему уехал из Арля
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 6-13 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olesya — ваш гид в Арль
Провёл экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Олеся. Я — профессиональный гид по Провансу, живущий в этом регионе вот уже 20 лет. Так случилось, что Прованс стал моей второй родиной, я всем сердцем полюбила этотЗадать вопрос