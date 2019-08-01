Что вас ожидает

«Следуй» по местам, где жил и работал художник

Прогуливаясь по уютно-прованским улочкам в тени платанов, вы проникнетесь атмосферой, в которой творил Ван Гог. «В моем доме я могу по-настоящему жить, дышать, думать и работать» — писал он. Вы увидите место, где этот дом располагался, и кафе, в котором любил бывать художник. Пройдёте вдоль набережной, где Ван Гог гулял в поисках вдохновения и сюжетов, заглянете в городской парк и во дворик больницы, в которой художник находился во время приступов.

«Смотри» на «застывшие» полотна

Многие здания, улицы, парки и набережная остались такими же, какими их запечатлел их Ван Гог. Изменилась лишь жизнь горожан и деревья стали выше. Тот же воздух, тот же ветер Мистраль (некогда мешавший художнику рисовать в открытом поле), и всё те же цикады, которые радуют своим пением каждый год летом. Вы с лёгкостью узнаете в городских чертах знаменитые полотна — помогут репродукции, которые будут у меня с собой.

«Рисуй», ведь нет ничего не возможного

Ван Гог учился рисовать самостоятельно по взятому из библиотеки пособию, развивая свой талант. И вы так сможете на прогулке! Вы вооружитесь солнечными цветами, которые использовал художник во время жизни в Арле, и сами разукрасите «с натуры» несколько раскрасок по работам Ван Гога — уверена, они вдохновят вас!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят творчество Ван Гога и хотят взглянуть на город с необычного ракурса.