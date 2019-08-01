  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Арль — город, покоривший Ван Гога

Авторская прогулка «следуй, смотри, рисуй» по местам с картин художника

Natalia
Задать вопрос
Natalia – ваш гид
Винсент Ван Гог отправился в Арль за вдохновением.

И нашёл его: время, проведённое в живописном французском городе, стало самым плодотворным периодом в творчестве художника.

На прогулке по местам, где жил и работал Ван Гог, вы полюбуетесь «живыми» полотнами и даже порисуете сами.

А я обещаю увлекательный рассказ о жизни и творчестве гения.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в жд вокзал г Арль
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога

Что вас ожидает

«Следуй» по местам, где жил и работал художник
Прогуливаясь по уютно-прованским улочкам в тени платанов, вы проникнетесь атмосферой, в которой творил Ван Гог. «В моем доме я могу по-настоящему жить, дышать, думать и работать» — писал он. Вы увидите место, где этот дом располагался, и кафе, в котором любил бывать художник. Пройдёте вдоль набережной, где Ван Гог гулял в поисках вдохновения и сюжетов, заглянете в городской парк и во дворик больницы, в которой художник находился во время приступов.

«Смотри» на «застывшие» полотна
Многие здания, улицы, парки и набережная остались такими же, какими их запечатлел их Ван Гог. Изменилась лишь жизнь горожан и деревья стали выше. Тот же воздух, тот же ветер Мистраль (некогда мешавший художнику рисовать в открытом поле), и всё те же цикады, которые радуют своим пением каждый год летом. Вы с лёгкостью узнаете в городских чертах знаменитые полотна — помогут репродукции, которые будут у меня с собой.

«Рисуй», ведь нет ничего не возможного
Ван Гог учился рисовать самостоятельно по взятому из библиотеки пособию, развивая свой талант. И вы так сможете на прогулке! Вы вооружитесь солнечными цветами, которые использовал художник во время жизни в Арле, и сами разукрасите «с натуры» несколько раскрасок по работам Ван Гога — уверена, они вдохновят вас!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят творчество Ван Гога и хотят взглянуть на город с необычного ракурса.

Организационные детали

Встречаемся возле входа на железнодорожный вокзал в г. Арль.

Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога
Арль — город, покоривший Ван Гога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в жд вокзал г Арль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Natalia
Natalia
Bonjour, mes amies-voyageurs! Приветствую всех, кто решил присоединится к моей одиссее по загадочной и удивительной Франции! Меня зовут Наталья, и моя любовь к этой необыкновенно-многоликой стране началась еще в далеком детстве. Судьба привела меня в город Ним, который покорил мое сердце с первой минуты. Историческое наследие города, традиции, культура, гастрономия — уникальны. Как местный житель, буду искренне рада показать вам жизнь города изнутри и рассказать о секретах, которые он хранит! ;)
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Дмитрий
1 августа 2019
Великолепно! Будто бы повстречались с Ван-Гогом. Увидели все главные места города. Наталия - прекрасный рассказчик и хороший человек. Три часа прошли на одном дыхании

Выбирайте и другие экскурсии в Арле

ИндивидуальныеНеобычные маршрутыВсеПешком