Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Ле Корбюзье в Марселе

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Ле Корбюзье в Марселе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €100 за человека

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Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе
Шарль Эдуар Жаннере, больше известный как Ле Корбюзье, один из самых знаменитых архитекторов 20-го столетия. Именно его творения вошли в пятерку самых-самых среди созданного в прошлом веке. Человек, который шел на 2 шага впереди общества и который горел подчас утопическими идеями, архитектор «прямого угла», он остается гениальным и по праву его можно назвать символом современной архитектуры и ее знаменосцем.
Приглашаю вас познакомиться с одним из творений архитектора в Марселе. Вас ждет увлекательное путешествие с погружением в архитектуру, дизайн, эргономику (есть такая наука!), колористику (тоже наука!) и просто продуманный быт, потому что архитектор построил в Марселе именно жилой дом. Здание было названо Cité Radieuse, что можно перевести как Лучистый город 🏙️ или Радужный город. Однако марсельцы oкрестили его и часто называют «домом Чокнутого» намекая на архитектора, который пытался сделать невозможное. Но нам остается только удивляться, что здание, выстроенное в 1952 году остается по сей день современным.
На экскурсии 🧭 вы узнаете: — О чем думал Ле Корбюзье создавая проект дома? — Какие странные мысли роились в его голове перед началом строительства? — Откуда взялся «Модулор» и что с ним делать? — Почему соседи в этом доме никогда не ругаются между собой? — Почему соседи никогда не обижаются друг на друга? — Что придумал Ле Корбюзье и что по сей день остается с нами в повседневной жизни? — Почему домохозяйки вспоминают архитектора с благоговением? — Почему жители дома Ле Корбюзье не стремятся купить кондиционер? — Что интересного можно делать не выходя из здания?
  • Этот монумент можно включить в экскурсию ⛳ по Марселю.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе
Ле Корбюзье в Марселе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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