Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Если вы отправляетесь в круиз по средиземноморью и одна из остановок предполагается в Марселе — административном центре целого региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, то будьте уверенны, что время пребывания в Марселе можно организовать интереснейшим образом. Это может быть как экскурсия ⛳ по Марселю, так и экскурсии 🧭 в соседние городки или даже деревушки, где вас ждет знакомство с настоящим Провансом, с его традициями, сказками, легендами, едой и вином!

Экскурсионная программа зависит от времени стоянки судна, количества человек, сезона, а также ваших пожеланий. Мы встретим вас на причале и доставим в порт после экскурсии.