Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Удивительный город 🏙️, который никого не оставляет равнодушным, который так и кипит жизнью, веселым шумом улиц, говором местных жителей, ароматами моря 🌊 и рыбного рынка. Город большой и в то же время поражающий тишиной отдельных улочек, центральных авеню и патриархальных кварталов, блеском особняков на набережной и рыбацкими хижинами. Город космополит, город порт, город с миллионом секретов!

Почему Марселю была уготована особенная судьба — Кто были первыми чужеземцами и почему они оказались именно здесь — Какой корабль никогда не выходил из марсельской гавани и почему — Что такое «буйабес» и с чем его едят — За что бросали в застенки замка Иф — Счастливое число марсельцев — Место, где жила прекрасная Мерседес…

Если Вам интересно знать множество необычных фактов о Марселе и зарядиться энергией этого города, то буду рада видеть Вас у меня на экскурсии 🧭. Aвтомобильно-пешеходнaя экскурсия ⛳ проходит в сопровождении гида и водителя, так как мы заботимся о вашей безопасности и комфорте на экскурсиях.

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Вариант для влюбленных — экскурсия на кабриолете!