Индивидуальный велотур с палатками вдоль побережья Нормандии с автосопровождением и экскурсиями

Прокатиться из Байё в Шербур, попробовать устриц, посетить исторические места и увидеть океан
Приглашаем в неспешное велопутешествие вдоль побережья Ла-Манша налегке: ехать будем преимущественно по специальным велодорожкам, пока наши вещи будет везти автомобиль. Необходимо уметь кататься, но особая физическая подготовка не потребуется.

За день
будем преодолевать около 20 км, любуясь видами Атлантического океана, осматривая аутентичные деревушки, купаясь в освежающих водах и погружаясь в атмосферу Нормандии.

Вас ждут не только велопрогулки, но и увлекательные экскурсии: мы посетим место высадки союзников в 1944 году, увидим остатки немецких батарей, форт времён Наполеона, маяк Кап-дю-Леви и многое другое. А ещё продегустируем устриц, сидр и кальвадос. Аренда велосипедов входит в стоимость — мы подберём лучший вариант и подгоним его под вас. Жить будем в палатках в диких кемпингах.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять одежду, личные вещи, тёплые вещи на вечер, ветровку на случай дождя, купальные принадлежности, средства личной гигиены.

Питание. Включены завтраки, перекусы (сухой паёк), а также дегустации устриц, сидра и кальвадоса. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Volvo XC70.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий велотур. Велопрогулки будут проходить преимущественно по специальным велосипедным дорожкам с небольшим уклоном, общий километраж веломаршрута около 60 км (примерно по 20 км в день). По запросу группы возможно увеличение активной части километража маршрута.

Передвигаться будем на велосипедах типа VTT 26/28 дюймов на выбор из 20 возможных. Вам не придётся брать свои, аренда входит в стоимость.

Виза. Нужна, оплачивается дополнительно, оформляется самостоятельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 1.06 по 30.09.

Программа тура по дням

1 день

Старт веломаршрута: пляж Омаха-Бич, Американское мемориальное кладбище, военный музей и немецкая батарея Pointe du Hoc

Утром, в 10:00, мы встретимся на вокзале или у отеля в Байё (время может корректироваться по запросу группы). После короткой обзорной экскурсии по городу переедем на автомобиле в Кольвиль-сюр-Мер, где подберём и настроим велосипеды.

Отправимся в путь! Мы проедем вдоль пляжа Омаха-Бич, посетим Американское мемориальное кладбище, военный музей и немецкую батарею Pointe du Hoc. Маршрут завершится в рыбацком порту Грандкан-Мези. Всего проедем около 20 км. По пути — остановки для перекуса, дегустации устриц, сидра и кальвадоса, а также будет возможность искупаться в море.

Далее — трансфер на авто в Сент-Мер-Эглиз с посещением места десантирования парашютистов. Затем переедем в кемпинг у пляжа Юта-Бич или в дикий лагерь, где пройдёт вечер и ночёвка. Ужин — в одном из местных ресторанов.

2 день

Переезд в Сен-Ва-ла-Уг на велосипедах, остров Татиу, форт и маяк Кап-дю-Леви

День начнётся с лёгкого завтрака в кемпинге, после чего мы отправимся на велосипедах в Сен-Ва-ла-Уг. По пути будем наслаждаться живописными природными ландшафтами и историческими объектами. В городе осмотрим крепость, прибрежные форты, а также по желанию посетим морской музей на острове Татиу. Протяжённость маршрута — около 20 км.

Обед запланирован в одном из местных кафе. Затем на автомобиле переедем к форту Кап-дю-Леви — укреплению эпохи Наполеона. При наличии мест остановимся на ночёвку в гостинице, расположенной прямо в стенах форта (за доплату). В случае отсутствия номеров — проживание в ближайших отелях или кемпингах.

Далее прогуляемся пешком по полуострову и выйдем к маяку Кап-дю-Леви. Ночёвка — в отеле либо кемпинге, в зависимости от доступности размещения.

3 день

Велопрогулка до Шербура, экскурсия на велосипедах, комплекс «Морской город» и возвращение в Байё

Утром вас ждёт велопрогулка до Шербура — портового города с богатой морской историей. Протяжённость маршрута — около 20 км. По прибытии — обзорная экскурсия на велосипедах, затем обед в одном из ресторанов или кафе.

После обеда посетим туристический комплекс «Морской город», включающий музей морской техники, выставку, посвящённую «Титанику», французскую атомную подлодку «Редутабль» и аквариум. У вас будет время для самостоятельного осмотра экспозиций.

Возвращение в Байё — на автомобиле или поезде, ориентировочно к 18:00 (возможно изменение времени по согласованию с группой).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках в диких кемпингах
  • Завтраки и перекусы
  • Трансфер до места старта велосипедной части тура
  • Сопровождение машины и доставка личных вещей
  • Обратные билеты на поезд из Шербура (в случае возвращения без автомашины)
  • Прокат палаток, спальников и другого необходимого туристского инвентаря
  • Экскурсии по программе
  • Прокат велосипедов
  • Услуги русскоговорящего гида-инструктора
  • Дегустации устриц, сидра, кальвадоса
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Питание (около €150 за человека)
  • Билеты в музеи (до €50 за человека)
  • Размещение в кемпингах 3-4* у пляжа (ок. €20 за 1 человека при 2-местном проживании)
  • Размещение в гостинице (ок. €90 за 1 ночь за 1 человека при 2-местном проживании)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал или отель в Байё в 10:00 (можем договориться о другом времени)
Завершение: Ж/д вокзал или отель в Байё в 18:00 (можем договориться о другом времени)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Байё
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Всем привет! Спасибо, что заинтересовались моими программами. По образованию я инженер, всю жизнь занимался туризмом и спортом. Давно живу во Франции (сначала в Париже, теперь в Нормандии). Нормандия — это
чудесный регион, сохранивший самобытную природную и историческую красоту. Я его обожаю и с радостью поделюсь с вами информацией об истории и достопримечательностях. Не стану загружать вас обилием дат и цифр, которые всё равно забудутся на следующий день, но покажу интересные места и расскажу о малоизвестных событиях — попытаюсь показать вам частичку настоящей Нормандии, которую сам искренне полюбил.

от €1799 за тур