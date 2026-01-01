Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять одежду, личные вещи, тёплые вещи на вечер, ветровку на случай дождя, купальные принадлежности, средства личной гигиены.
Питание. Включены завтраки, перекусы (сухой паёк), а также дегустации устриц, сидра и кальвадоса. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Volvo XC70.
Возраст участников. 12+.
Уровень сложности. Лёгкий велотур. Велопрогулки будут проходить преимущественно по специальным велосипедным дорожкам с небольшим уклоном, общий километраж веломаршрута около 60 км (примерно по 20 км в день). По запросу группы возможно увеличение активной части километража маршрута.
Передвигаться будем на велосипедах типа VTT 26/28 дюймов на выбор из 20 возможных. Вам не придётся брать свои, аренда входит в стоимость.
Виза. Нужна, оплачивается дополнительно, оформляется самостоятельно.
Тур доступен для бронирования в любой день с 1.06 по 30.09.
Программа тура по дням
Старт веломаршрута: пляж Омаха-Бич, Американское мемориальное кладбище, военный музей и немецкая батарея Pointe du Hoc
Утром, в 10:00, мы встретимся на вокзале или у отеля в Байё (время может корректироваться по запросу группы). После короткой обзорной экскурсии по городу переедем на автомобиле в Кольвиль-сюр-Мер, где подберём и настроим велосипеды.
Отправимся в путь! Мы проедем вдоль пляжа Омаха-Бич, посетим Американское мемориальное кладбище, военный музей и немецкую батарею Pointe du Hoc. Маршрут завершится в рыбацком порту Грандкан-Мези. Всего проедем около 20 км. По пути — остановки для перекуса, дегустации устриц, сидра и кальвадоса, а также будет возможность искупаться в море.
Далее — трансфер на авто в Сент-Мер-Эглиз с посещением места десантирования парашютистов. Затем переедем в кемпинг у пляжа Юта-Бич или в дикий лагерь, где пройдёт вечер и ночёвка. Ужин — в одном из местных ресторанов.
Переезд в Сен-Ва-ла-Уг на велосипедах, остров Татиу, форт и маяк Кап-дю-Леви
День начнётся с лёгкого завтрака в кемпинге, после чего мы отправимся на велосипедах в Сен-Ва-ла-Уг. По пути будем наслаждаться живописными природными ландшафтами и историческими объектами. В городе осмотрим крепость, прибрежные форты, а также по желанию посетим морской музей на острове Татиу. Протяжённость маршрута — около 20 км.
Обед запланирован в одном из местных кафе. Затем на автомобиле переедем к форту Кап-дю-Леви — укреплению эпохи Наполеона. При наличии мест остановимся на ночёвку в гостинице, расположенной прямо в стенах форта (за доплату). В случае отсутствия номеров — проживание в ближайших отелях или кемпингах.
Далее прогуляемся пешком по полуострову и выйдем к маяку Кап-дю-Леви. Ночёвка — в отеле либо кемпинге, в зависимости от доступности размещения.
Велопрогулка до Шербура, экскурсия на велосипедах, комплекс «Морской город» и возвращение в Байё
Утром вас ждёт велопрогулка до Шербура — портового города с богатой морской историей. Протяжённость маршрута — около 20 км. По прибытии — обзорная экскурсия на велосипедах, затем обед в одном из ресторанов или кафе.
После обеда посетим туристический комплекс «Морской город», включающий музей морской техники, выставку, посвящённую «Титанику», французскую атомную подлодку «Редутабль» и аквариум. У вас будет время для самостоятельного осмотра экспозиций.
Возвращение в Байё — на автомобиле или поезде, ориентировочно к 18:00 (возможно изменение времени по согласованию с группой).
Что включено
- Проживание в палатках в диких кемпингах
- Завтраки и перекусы
- Трансфер до места старта велосипедной части тура
- Сопровождение машины и доставка личных вещей
- Обратные билеты на поезд из Шербура (в случае возвращения без автомашины)
- Прокат палаток, спальников и другого необходимого туристского инвентаря
- Экскурсии по программе
- Прокат велосипедов
- Услуги русскоговорящего гида-инструктора
- Дегустации устриц, сидра, кальвадоса
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Питание (около €150 за человека)
- Билеты в музеи (до €50 за человека)
- Размещение в кемпингах 3-4* у пляжа (ок. €20 за 1 человека при 2-местном проживании)
- Размещение в гостинице (ок. €90 за 1 ночь за 1 человека при 2-местном проживании)
- Виза