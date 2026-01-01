С собой необходимо взять одежду, личные вещи, тёплые вещи на вечер, ветровку на случай дождя, купальные принадлежности, средства личной гигиены.

Питание. Включены завтраки, перекусы (сухой паёк), а также дегустации устриц, сидра и кальвадоса. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Volvo XC70.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий велотур. Велопрогулки будут проходить преимущественно по специальным велосипедным дорожкам с небольшим уклоном, общий километраж веломаршрута около 60 км (примерно по 20 км в день). По запросу группы возможно увеличение активной части километража маршрута.

Передвигаться будем на велосипедах типа VTT 26/28 дюймов на выбор из 20 возможных. Вам не придётся брать свои, аренда входит в стоимость.

Виза. Нужна, оплачивается дополнительно, оформляется самостоятельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 1.06 по 30.09.