Индивидуально по Нормандской Швейцарии со сплавом или велопрогулками (на выбор)

Переночевать в палатке, покататься на сапе, байдарке или велосипеде, изучить французскую глубинку
Нормандская Швейцария впечатлит ценителей природы, колоритной провинциальной архитектуры и динамичного отдыха.

Здесь нет грандиозных альпийских пиков, зато много изрезанных скалами берегов, густых лесов, ухоженных лугов и старинных поселений с интересными памятниками
читать дальше

и просто любопытными постройками.

Мы приедем сюда с палатками, которые установим в диком месте на берегу реки, и вспомним классику непринуждённых походов, собираясь у костра и готовя на примусе.

Вы сможете выбрать активность по вкусу: сплав на байдарках или сапах или велотур по окрестным городкам и деревушкам.

Беспокоиться об инвентаре и тяжёлых рюкзаках не придётся: всё снаряжение мы предоставим и будем перевозить на авто.

По ходу следования посетим Байё, Тюри-Аркур, Клеси и ещё несколько самобытных уголков французской глубинки.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+.

Питание. Включены завтрак и сухпаёк. Остальное питание оплачивается отдельно. Можно готовить на примусе/костре или питаться в кафе/ресторанах.

Транспорт. Volvo XC 90/Volvo XC 70.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Сплав не категорийный. Река мелкая, небыстрая, с небольшими порогами. Общий километраж по воде — около 20 км. Велопрогулки преимущественно по специальным дорожкам с небольшим уклоном, общий километраж — около 35 км. По запросу возможно как увеличение, так и уменьшение активной части маршрута.

Безопасность. Тур проводит инструктор с опытом организации походов более 40 лет. Перед активностями обязателен инструктаж по безопасности, при необходимости выдаются спасательные жилеты.

Программа тура по дням

1 день

Байё, Тюри-Аркур, Клеси, прогулки на байдарках/сапах или велосипедах

Встретимся, немного прогуляемся по Байё и направимся в Нормандскую Швейцарию (70 км). По прибытии установим палатки на берегу реки в лесу Грембоск. Затем доедем к месту начала сплава или веломаршрута. По пути сделаем несколько остановок: перекусим, пройдёмся по городам Тюри-Аркур и Клеси. Обратно в лагерь вернёмся уже на байдарках/сапах или велосипедах. Если захотите, где-нибудь поужинаем или приготовим что-нибудь на костре.

2 день

Лес Грембоск или археологический музей

Второй день начинаем с лёгкого завтрака в кемпинге. Далее посетим живописные локации и исторические достопримечательности поблизости. При байдарочном туре погуляем по лесу Грембоск, при велосипедном — сходим в античный археологический музей. После обеда поедем обратно в Байё. При желании по дороге заглянем на ферму, чтобы продегустировать сидр и кальвадос, и ещё в несколько интересных мест по ходу следования.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночь в палатке
  • Аренда палаток, спальников и другого инвентаря
  • Завтрак, перекусы
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-инструктором
  • Экскурсии и активности по программе
  • Прокат байдарок/сапов, велосипедов
  • Прокат гидрокостюма (при необходимости)
  • Доставка личных вещей на авто
Что не входит в цену
  • Проезд в Байё и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи - до €20
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Байё и окрестностях, 10:00
Завершение: Место старта, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Байё
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Всем привет! Спасибо, что заинтересовались моими программами. По образованию я инженер, всю жизнь занимался туризмом и спортом. Давно живу во Франции (сначала в Париже, теперь в Нормандии). Нормандия — это
читать дальше

чудесный регион, сохранивший самобытную природную и историческую красоту. Я его обожаю и с радостью поделюсь с вами информацией об истории и достопримечательностях. Не стану загружать вас обилием дат и цифр, которые всё равно забудутся на следующий день, но покажу интересные места и расскажу о малоизвестных событиях — попытаюсь показать вам частичку настоящей Нормандии, которую сам искренне полюбил.

