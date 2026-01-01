Здесь нет грандиозных альпийских пиков, зато много изрезанных скалами берегов, густых лесов, ухоженных лугов и старинных поселений с интересными памятниками
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+.
Питание. Включены завтрак и сухпаёк. Остальное питание оплачивается отдельно. Можно готовить на примусе/костре или питаться в кафе/ресторанах.
Транспорт. Volvo XC 90/Volvo XC 70.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Сплав не категорийный. Река мелкая, небыстрая, с небольшими порогами. Общий километраж по воде — около 20 км. Велопрогулки преимущественно по специальным дорожкам с небольшим уклоном, общий километраж — около 35 км. По запросу возможно как увеличение, так и уменьшение активной части маршрута.
Безопасность. Тур проводит инструктор с опытом организации походов более 40 лет. Перед активностями обязателен инструктаж по безопасности, при необходимости выдаются спасательные жилеты.
Программа тура по дням
Байё, Тюри-Аркур, Клеси, прогулки на байдарках/сапах или велосипедах
Встретимся, немного прогуляемся по Байё и направимся в Нормандскую Швейцарию (70 км). По прибытии установим палатки на берегу реки в лесу Грембоск. Затем доедем к месту начала сплава или веломаршрута. По пути сделаем несколько остановок: перекусим, пройдёмся по городам Тюри-Аркур и Клеси. Обратно в лагерь вернёмся уже на байдарках/сапах или велосипедах. Если захотите, где-нибудь поужинаем или приготовим что-нибудь на костре.
Лес Грембоск или археологический музей
Второй день начинаем с лёгкого завтрака в кемпинге. Далее посетим живописные локации и исторические достопримечательности поблизости. При байдарочном туре погуляем по лесу Грембоск, при велосипедном — сходим в античный археологический музей. После обеда поедем обратно в Байё. При желании по дороге заглянем на ферму, чтобы продегустировать сидр и кальвадос, и ещё в несколько интересных мест по ходу следования.
Что включено
- Ночь в палатке
- Аренда палаток, спальников и другого инвентаря
- Завтрак, перекусы
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом-инструктором
- Экскурсии и активности по программе
- Прокат байдарок/сапов, велосипедов
- Прокат гидрокостюма (при необходимости)
- Доставка личных вещей на авто
Что не входит в цену
- Проезд в Байё и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи - до €20
- Виза