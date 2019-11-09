Осмотрите элегантный Лилль во время 75-минутного тура на автобусе с раздвижным верхом

4.4
138 отзывов
В группе
до 100 чел.
Осмотрите элегантный Лилль во время 75-минутного тура на автобусе с раздвижным верхом.

Осмотрите достопримечательности Лилля, включая оперу и ратушу, путешествуя по 4-му крупнейшему городу Франции.
Лилль: тур по городу
Лилль: тур по городу
Лилль: тур по городу
Лилль: тур по городу
Лилль: тур по городу
Лилль: тур по городу

Что вы увидите 🤩

  • Колокольня Лилля
  • Опера Лилля
  • Музей современного искусства метрополии Лилля
  • Лилльская фондовая биржа
  • Вьё-Лиль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с Лиллем за 75 минут в автобусе с раздвижной крышей
  2. Послушайте аудиогид и посмотрите видео на 9 языках
  3. Осмотрите все достопримечательности, такие как статуя богини, оперный театр, торговая палата, ратуша с колокольней и многое другое
Что может быть лучше, чем прокатиться по городу в комфортабельном микроавтобусе? Это идеальный способ познакомиться с Лиллем за 1 час 15 минут.
Во время тура по городу вы сможете воспользоваться аудиовизуальной системой на 9 языках (французском, английском, немецком, голландском, испанском, итальянском, китайском, японском и русском) и взглянуть на главные места и достопримечательности города, от старейших до самых современных районов. Полюбуйтесь статуей богини, проезжая мимо площади Генерала де Голля (Гран-Плас) и осмотрите оперный театр, торговую палату и ряд домов Борегар на Театральной площади. Разумеется, вы также проедете мимо ратуши с колокольней, цитадели и старых Парижских ворот.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур по городу
  • Аудиогид
Что не входит
  • Волендам и Маркен
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание: 1 января, 1 мая, в первые выходные сентября и 25 декабря туры не проводятся
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

P
9 ноя 2019
Водитель внимателен к благополучию своих пассажиров. Микрофон все же был бы желателен. Какие проблемы ложного контакта в наушниках. Саундтрек должен издавать специальный сигнал, когда на экране внутри шины отображается дополнительная документация, чтобы привлечь внимание к экрану, а не к окну.
B
26 фев 2018
Это отличный способ познакомиться со всем Лиллем, прежде чем отправиться изучать различные районы пешком. У нас был отличный водитель, который держал нас в курсе с наушниками и указывал, где находятся места, о которых говорили. Я бы порекомендовал это любому новому посетителю Лилля.
L
18 ноя 2021
Very informative guide who was able to explain everything to us in English
Ещё 135 отзывов

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