Что может быть лучше, чем прокатиться по городу в комфортабельном микроавтобусе? Это идеальный способ познакомиться с Лиллем за 1 час 15 минут.

Во время тура по городу вы сможете воспользоваться аудиовизуальной системой на 9 языках (французском, английском, немецком, голландском, испанском, итальянском, китайском, японском и русском) и взглянуть на главные места и достопримечательности города, от старейших до самых современных районов. Полюбуйтесь статуей богини, проезжая мимо площади Генерала де Голля (Гран-Плас) и осмотрите оперный театр, торговую палату и ряд домов Борегар на Театральной площади. Разумеется, вы также проедете мимо ратуши с колокольней, цитадели и старых Парижских ворот.