Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз

Гид S.
Гид S. – Гид из Лиона
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €589 за человека

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Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
Гренобль — столица ⭐️ французских Альп. Стендаль, будучи родом из Гренобля, писал о нём следующие строки: «В конце каждой улицы — гора…». И это неспроста, ведь Гренобль расположился в долине, окружённой горными ⛰️ массивами, у слияния рек Изер и Драк. Сегодня Гренобль является французским воплощением Силиконовой долины, где расположились представительства ведущих компаний в сфере информационных технологий, крупный университетский кампус, научно-исследовательские лаборатории и даже синхротрон! Так что добро пожаловать в Гренобль — город 🏙️ дух, которого наполнен движением и тягой к открытиям!
Обзорная экскурсия ⛳ по Греноблю начинается с площади Верден — административного сердца города, отстроенного уже в XIX в., как отражение стремительного витка промышленного развития Гренобля. Далее мы продвигаемся в центр исторической части города, через дворец Епископа и Церковь ⛪ Нотр-Дам, к зданию Парламента Дофине, церкви Сент-Андре и особняку Ледигьера с обширным садом. После посещения старой части города мы поднимаемся на фуникулёре к бывшему военному укреплению Бастилия, откуда открывается панорамный вид на Гренобль. Окончание экскурсии 🧭 — на площади Гренет у фонтана ⛲ дельфинов 🐬, куда мы попадем, пройдя у дома деда Стендаля. Площадь Гренет — отличное место для чашечки кофе после пешей экскурсии.
После посещения Гренобля мы отправляемся на обед в одну из живописных деревушек горного массива Шартрёз. Обед в ресторане с традиционной савойской и дофинской кухней на панорамной террасе при хорошей погоде😃
Вторая часть маршрута посвещенна одному из старейших монашеских орденов — картезианскому. Основа картезианского братства и их первого монастыря были заложены в 1084 г. св. Брюно Кёлнским в Шартрёзском горном массиве. Музей-де ля Гранд Шартрёз позволит нам проследить историю 📖 этого монашеского братства, понять уклад их жизни. Музей 🖼 расположился в бывших госпитальных и хозяйственных помещениях, относящихся непосредственно к материнскому монастырю картезианцев. Экспозиция музея наглядным образом повествует о быте и о религиозной жизни картезианских отцов. Вы сможете посетить кельи монахов, представляющие собой отдельные двухэтажные домики с небольшим садовым участком. В каждом из таких домов нижний этаж занят под мастерскую, где монах может заниматься ручным трудом, работая за столярным станком, сшивая книги и так далее. В музее также представлена уникальная коллекция карт картезианских монастырей. Карты, созданные в период между XVII в. и XIX в., являются, в первую очередь, живописным изображением богатейших картезианских монастырей тех времён во всех уголках Европы.
После посещения монастырского музей я предлагаю Вам узнать побольше об истории и производстве знаменитых ликёров Шатрёз, которые на сегодняшний день являются основным источником дохода для картезианских монахов. Во время посещения винокурительного завода в городке Вуарон Вы сможете увидеть цеха, где настаиваются и дистиллируются настои их 130 трав, входящих в состав ликёров картезианских отцов. Вам также будет предложено посещение самих погребов общей длинной в 164 м., где Вы узнаете об истории производства и о процессе выдержки ликёров. В конце визита всем желающим предлагается продегустировать несколько видов ликёра.
Начало и место завершения
🚩 Lyon
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Гид S.
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