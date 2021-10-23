Отзыв на: Лион с первого взгляда А Аня 4 Спасибо Ларисе за экскурсию, за интересную информацию. Особое спасибо за помощь и конкретные рекомендации.

Отзыв на: Лион с первого взгляда И Игорь 5 Во время посещения Лиона, мы воспользовались услугами гида Ларисы. Лариса очень много знает и интересно рассказывает про историю города и всей Франции в целом. Видно, что человек постоянно читает и совершенствуется. А знания взяты не только с интернета и путеводителей. Помимо этого, Лариса очень душевный и добрый человек. Хотела помочь нам взять билеты в театр, а также нашла нам лабораторию для взятия теста на Ковид для отьезда. Что никак не входило в ее основную работу Также дала нам кучу советов для дальнейшего путешествия. Спасибо большое, дорогая Лариса.

Отзыв на: Лион с первого взгляда Ю Юлия 5 Лариса прекрасно знает город и очень интересно о нем рассказывает: так может делать только человек, искренне любящий место, где он он живет. Я отправилась в невероятное путешествие во времени по одному из самых уютных городов, которые я когда-либо посещала. Огромное спасибо, и я обязательно вернусь посмотреть на него вечером!

Отзыв на: Огни вечернего Лиона В Валерия 4 Спасибо Ирине за изумительную экскурсию по вечернему Леону. Город, благодаря профессиональной подаче гида, предстал во всей своей мистической, таинственной и притягательной красе. Околдовал и закружил! Очень понравилось.

Отзыв на: Огни вечернего Лиона М Михаил 4 Экскурсия нам понравилась, у нас были хорошие впечатления и альтернативная история была очень интересной. До сих пор вспоминаем эту экскурсию и гида)

Отзыв на: Бонжур, Лион! Л Лейла 5 Экскурсия очень понравилась. Нас было 4 взрослых и 3 детей, мы заранее обговорили, что нужен маршрут, при котором будет комфортно с колясками. Ирина отлично подобрала маршрут, сократив передвижения и продолжительность самой экскурсии до 3 часов, при этом оставив весь материал. Детям было очень интересно участвовать в мини-квесте. Для тех, кому интересен необычный взгляд на историю и небанальные факты о Лионе - очень рекомендуем!

Отзыв на: Бонжур, Лион! Я Яна 5 Очень интересная экскурсия! Рекомендую!

Отзыв на: Бонжур, Лион! А Анна 5 Гид Ирина очень понравилась, рассказывает о достопримечательностях со знанием дела, не занудно с напылением таинственности, 4 часа пролетели незаметно.

Отзыв на: Огни вечернего Лиона О Ольга 5 Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень интересному маршруту. За каждым поворотом открывалась великолепная церковь, подсвеченные огнями площади, фрески! Город живёт своей насыщенной ночной жизнью, и очень приятно окунуться в эту атмосферу, стать её частью, благодаря Ирине. Всё это сопровождалось профессиональным рассказом гида. Просто великолепно! Получили большое удовольствие от экскурсии. Ирина - очень приятный человек в общении, обладающий тактом и реагирующий на желания и вопросы туристов. Мы были рады, что познакомились с ней! Спасибо!