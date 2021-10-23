Экскурсии Лиона

Все экскурсии в Лионе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лионе – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 82 ⭐ отзыва, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лионе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Индивидуальная экскурсия
5
1
187.5
за 1-10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Индивидуальная пешеходная экскурсия
по договоренности
Божоле, Страна Золотых Камней и Замки
535
за 1 чел.
Божоле, Страна Золотых Камней и Замки
Лион с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
4.9
32
100
за 1-10 чел.
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
В гости к братьям Люмьер
107
за 1 чел.
В гости к братьям Люмьер
Бонжур, Лион!
Индивидуальная экскурсия
5
36
100
за 1-40 чел.
Бонжур, Лион!
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте
Королевский монастырь Бру, деревушка Перуж, гастрономия: знаменитая бресская курица АОС
589
за 1 чел.
Королевский монастырь Бру, деревушка Перуж, гастрономия: знаменитая бресская курица АОС
Огни вечернего Лиона
Индивидуальная экскурсия
4.7
7
3ч 30м
129
за 1-40 чел.
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Две Савойи: Анси и Шамбери
589
за 1 чел.
Две Савойи: Анси и Шамбери
Лион через века: обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия
5
3
195
за 1-10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Лион со вкусом! Гастрономический Лион
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-15 чел.
Лион со вкусом! Гастрономический Лион
Вon appétit, Лион!
Индивидуальная экскурсия
65
за 1-10 чел.
Вon appétit, Лион!
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Золото Бургундии - вина с историей
589
за 1 чел.
Золото Бургундии - вина с историей
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения
Долина Роны + дегустация вин
535
за 1 чел.
Долина Роны + дегустация вин
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Индивидуальная экскурсия
5
1
230
за 1-6 чел.
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Большая обзорная прогулка с легким погружением в историю и культуру многоликого города
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
589
за 1 чел.
Гренобль, картезианские монахи и ликёр Шартрёз
Винные реки, сырные берега
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
780
за 1-7 чел.
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
А вы как относитесь к шоколаду?
Личный мастер-класс
144
за 1 чел.
А вы как относитесь к шоколаду?
Визит с дегустацией и с мастер-классом по выпечке макарон в шоколадном доме Бруно Журдана
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!
Индивидуальная экскурсия
500
за 1-7 чел.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
Поездка на ферму по производству сыров
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
540
за 1-7 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино

Последние отзывы «Экскурсии Лиона»

  • Отзыв на: Лион с первого взгляда
    А
    Аня
    23 октября 2021
    4
    Спасибо Ларисе за экскурсию, за интересную информацию. Особое спасибо за помощь и конкретные рекомендации.
  • Отзыв на: Лион с первого взгляда
    И
    Игорь
    9 октября 2021
    5
    Во время посещения Лиона, мы воспользовались услугами гида Ларисы. Лариса очень много знает и интересно рассказывает про историю города и всей Франции в целом. Видно, что человек постоянно читает и совершенствуется. А знания взяты не только с интернета и путеводителей. Помимо этого, Лариса очень душевный и добрый человек. Хотела помочь нам взять билеты в театр, а также нашла нам лабораторию для взятия теста на Ковид для отьезда. Что никак не входило в ее основную работу Также дала нам кучу советов для дальнейшего путешествия. Спасибо большое, дорогая Лариса.
  • Отзыв на: Лион с первого взгляда
    Ю
    Юлия
    3 октября 2021
    5
    Лариса прекрасно знает город и очень интересно о нем рассказывает: так может делать только человек, искренне любящий место, где он он живет. Я отправилась в невероятное путешествие во времени по одному из самых уютных городов, которые я когда-либо посещала. Огромное спасибо, и я обязательно вернусь посмотреть на него вечером!
  • Отзыв на: Огни вечернего Лиона
    В
    Валерия
    15 сентября 2021
    4
    Спасибо Ирине за изумительную экскурсию по вечернему Леону. Город, благодаря профессиональной подаче гида, предстал во всей своей мистической, таинственной и притягательной красе. Околдовал и закружил! Очень понравилось.
  • Отзыв на: Огни вечернего Лиона
    М
    Михаил
    13 августа 2021
    4
    Экскурсия нам понравилась, у нас были хорошие впечатления и альтернативная история была очень интересной. До сих пор вспоминаем эту экскурсию и гида)
  • Отзыв на: Бонжур, Лион!
    Л
    Лейла
    31 мая 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Нас было 4 взрослых и 3 детей, мы заранее обговорили, что нужен маршрут, при котором будет комфортно с колясками. Ирина отлично подобрала маршрут, сократив передвижения и продолжительность самой экскурсии до 3 часов, при этом оставив весь материал. Детям было очень интересно участвовать в мини-квесте. Для тех, кому интересен необычный взгляд на историю и небанальные факты о Лионе - очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Бонжур, Лион!
    Я
    Яна
    17 августа 2020
    5
    Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
  • Отзыв на: Бонжур, Лион!
    А
    Анна
    11 марта 2020
    5
    Гид Ирина очень понравилась, рассказывает о достопримечательностях со знанием дела, не занудно с напылением таинственности, 4 часа пролетели незаметно.
  • Отзыв на: Огни вечернего Лиона
    О
    Ольга
    22 февраля 2020
    5
    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень интересному маршруту. За каждым поворотом открывалась великолепная церковь, подсвеченные огнями площади, фрески! Город живёт своей насыщенной ночной жизнью, и очень приятно окунуться в эту атмосферу, стать её частью, благодаря Ирине. Всё это сопровождалось профессиональным рассказом гида. Просто великолепно! Получили большое удовольствие от экскурсии. Ирина - очень приятный человек в общении, обладающий тактом и реагирующий на желания и вопросы туристов. Мы были рады, что познакомились с ней! Спасибо!
  • Отзыв на: Винные реки, сырные берега
    У
    Ульянова
    12 января 2020
    4
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
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