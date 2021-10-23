Все экскурсии в Лионе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лионе – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 82 ⭐ отзыва, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лионе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€187.5
за 1-10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Индивидуальная пешеходная экскурсия
по договоренности
8ч
€535
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€100
за 1-10 чел.
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
2ч
€107
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€100
за 1-40 чел.
Бонжур, Лион!
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€129
за 1-40 чел.
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
7ч
€589
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€195
за 1-10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€65
за 1-10 чел.
Вon appétit, Лион!
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
9ч
€589
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€100
за 1-5 чел.
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения
7ч
€535
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€230
за 1-6 чел.
Лион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
Большая обзорная прогулка с легким погружением в историю и культуру многоликого города
8ч
€589
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€780
за 1-7 чел.
Винные реки, сырные берега
Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы
Личный мастер-класс
4ч
€144
за 1 чел.
А вы как относитесь к шоколаду?
Визит с дегустацией и с мастер-классом по выпечке макарон в шоколадном доме Бруно Журдана
Индивидуальная экскурсия
4ч
€500
за 1-7 чел.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус!
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€540
за 1-7 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
Последние отзывы «Экскурсии Лиона»
- ААня23 октября 2021Спасибо Ларисе за экскурсию, за интересную информацию. Особое спасибо за помощь и конкретные рекомендации.
- ИИгорь9 октября 2021Во время посещения Лиона, мы воспользовались услугами гида Ларисы. Лариса очень много знает и интересно рассказывает про историю города и всей Франции в целом. Видно, что человек постоянно читает и совершенствуется. А знания взяты не только с интернета и путеводителей. Помимо этого, Лариса очень душевный и добрый человек. Хотела помочь нам взять билеты в театр, а также нашла нам лабораторию для взятия теста на Ковид для отьезда. Что никак не входило в ее основную работу Также дала нам кучу советов для дальнейшего путешествия. Спасибо большое, дорогая Лариса.
- ЮЮлия3 октября 2021Лариса прекрасно знает город и очень интересно о нем рассказывает: так может делать только человек, искренне любящий место, где он он живет. Я отправилась в невероятное путешествие во времени по одному из самых уютных городов, которые я когда-либо посещала. Огромное спасибо, и я обязательно вернусь посмотреть на него вечером!
- ВВалерия15 сентября 2021Спасибо Ирине за изумительную экскурсию по вечернему Леону. Город, благодаря профессиональной подаче гида, предстал во всей своей мистической, таинственной и притягательной красе. Околдовал и закружил! Очень понравилось.
- ММихаил13 августа 2021Экскурсия нам понравилась, у нас были хорошие впечатления и альтернативная история была очень интересной. До сих пор вспоминаем эту экскурсию и гида)
- ЛЛейла31 мая 2021Экскурсия очень понравилась. Нас было 4 взрослых и 3 детей, мы заранее обговорили, что нужен маршрут, при котором будет комфортно с колясками. Ирина отлично подобрала маршрут, сократив передвижения и продолжительность самой экскурсии до 3 часов, при этом оставив весь материал. Детям было очень интересно участвовать в мини-квесте. Для тех, кому интересен необычный взгляд на историю и небанальные факты о Лионе - очень рекомендуем!
- ЯЯна17 августа 2020Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
- ААнна11 марта 2020Гид Ирина очень понравилась, рассказывает о достопримечательностях со знанием дела, не занудно с напылением таинственности, 4 часа пролетели незаметно.
- ООльга22 февраля 2020Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень интересному маршруту. За каждым поворотом открывалась великолепная церковь, подсвеченные огнями площади, фрески! Город живёт своей насыщенной ночной жизнью, и очень приятно окунуться в эту атмосферу, стать её частью, благодаря Ирине. Всё это сопровождалось профессиональным рассказом гида. Просто великолепно! Получили большое удовольствие от экскурсии. Ирина - очень приятный человек в общении, обладающий тактом и реагирующий на желания и вопросы туристов. Мы были рады, что познакомились с ней! Спасибо!
- Отзыв на: Винные реки, сырные берегаУУльянова12 января 2020Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.