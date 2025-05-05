Индивидуальная
до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:00
11 авг в 08:30
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бонжур, Лион
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €170 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Прогулка по Лиону с аудиогидом в вашем смартфоне
Увидеть город таким, каким его видят лионцы - полным идей, легенд и удивительных открытий
Начало: На площади Bellecour
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €135 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Лионе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €1140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
Узнать Францию с её лучшей стороны - винодельческой, в компании сомелье
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лион сквозь тысячелетия: взлёты и падения галльской столицы
Посмотреть на исторический центр города глазами путников прошлого
Начало: В центре города по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память
Начало: Метро Croix Paquet
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Создательница, а не муза: 10 зданий, построенных женщинами в районе Конфлюанс
Прогулка по Конфлюансу, где за фасадами скрываются женские архитектурные шедевры. Откройте Лион с новой стороны
Начало: У остановки трамвая Hôtel de Région - Montrochet
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анси и озеро Бурже - из Лиона
Насыщенное путешествие по маршрутам исторической Савойи
Начало: У метро Laurent Bonnevay
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на ферму по производству сыров
Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Лион через женские судьбы
Трабули, шёлковые улицы и история города - через жизни тех, кого редко вспоминают путеводители
Начало: У метро Vieux Lyon
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €130 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкус Лиона
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим мрамором
Начало: На Place des archives
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За фасадами публичных домов Лиона (18+)
Узнать истории, которые город старается забыть
Начало: У станции метро Vieux Lyon
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Дата посещения: 2 мая 2025
Лучший способ влюбиться в Старый Лион Большое спасибо Ларисе за потрясающую экскурсию! За время экскурсии Лариса провела нас по скрытым
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А
Спасибо большое за содержательную экскурсию, за положительное настроение и высокий профессионализм!
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И
Все понравилось. Ирина прекрасный гид, чувствуется, что она любит и отлично знает этот город. Посетили самые знаковые места Лиона. Не смотря на жару три часа пролетели очень быстро. Большое спасибо за отличные впечатления.
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А
Отличная идея. Обычно мы просто полагаемся на карты или гугл и ходим по отмеченным точкам, так что здорово, что теперь
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очень интересно, увлекательно и познавательно! если приедем в Лион, продолжим познавать город только с Ларисой❤️
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V
Это было наше первое путешествие в Лион и я очень рада что мы провели несколько часов с Ларисой. Экскурсия очень
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В
Замечательная прогулка по знаменитому рынку с дегустацией. Очень понравилось. Ирина рассказала интересно и подробно об особенностях местных специалитетов и развитии
+1
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Р
Очень понравилось, советую. Маршрут хорошо продуман, объясняли всё понятно. Можно спокойно и без спешки всё осмотреть.
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О
Отличная экскурсия по Лиону! За несколько часов успели познакомиться со всеми самыми интересными районами города, увидеть места, до которых сами
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Ю
Все было прекрасно! Спасибо за экскурсию! И погуляли и кофе попили, и рекомендации по ресторану прекрасные!
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Всего 444 отзыва в Лионе
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиону
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